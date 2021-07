Regreso a las aulas

Desde diferentes sectores de la ciudadanía se ha escuchado el reclamo perentorio de la necesidad de regresar a las aulas. Cada día que pasa se agudiza la auténtica tragedia que viven miles de niños y jóvenes que llevan ya, prácticamente, dos años perdidos.

Porque, aunque las autoridades del ramo y muchos centros educativos en particular hayan realizado un esfuerzo para evitar que el pan del saber no llegue a los alumnos, lo cierto es que, en el sector gubernamental, ha sido una minoría la que ha logrado avanzar como se debería, mientras un alto porcentaje de los estudiantes de los niveles de educación prebásica, básica y media o no han tenido clase o han recibido unos servicios educativos de ínfima calidad.

Esta situación ha hecho expresar a los expertos que, hasta el momento, podría hablarse de un retraso de hasta diez años en cuanto al natural avance que vive un país cuando su sistema educativo se mantiene funcionando. Porque no solo se trata de las competencias que han dejado de desarrollarse en los alumnos, sino de la pérdida de hábitos de trabajo y de la deserción que un largo período de interrupción provoca. Porque está por verse la brecha que, seguramente, se dará en la matrícula una vez que las puertas de escuelas y colegios se abran de nuevo.

Por lo anterior, se vuelve urgente que todos los esfuerzos de la Secretaría de Educación y de todos los entes comprometidos con el desarrollo nacional establezcan como prioridad el retorno seguro de los niños y de los jóvenes a las aulas de clase.

La teledocencia, en los niveles arriba señalados, debe considerarse un recurso extraordinario para evitar un rezago escolar total, pero nunca una alternativa permanente en un período de formación en el que el contacto personal es imprescindible para asegurar la calidad de los aprendizajes.

Los padres de familia que supervisan a sus hijos no poseen los conocimientos ni las competencias básicas tanto a nivel científico como pedagógico para desarrollar esta actividad de manera indefinida, esto sin tomar en cuenta que la mayoría de ellos también deben desarrollar una actividad productiva, misma que, muchas veces, se realiza fuera del hogar. Con lo cual, hay hoy miles de niños y jóvenes que se enfrentan al teleaprendizaje solos, sin nadie que les ayude en casa, sin más norte y sin más rumbo que el que le marca el teledocente desde su propia pantalla. Regresar a las aulas debe ser la consigna de todos.