El problema social de los ninis que desde dos décadas ha ido ocupando espacio destacado en los medios, hasta iniciar el camino de retirada y olvido en los últimos años, fue el tema abordado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FlacsoHonduras), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Juventud, empleo y migración en el valle de Sula en tiempo de pandemia fue el horizonte desplegado para proporcionar una explicación más que razonable del permanente éxodo de miles de jóvenes. El hallazgo no fue sorprendente, pues claramente apunta a la escasez de oportunidades laborales, aliadas con la pobreza, cuya causa y efecto forman un todo, especie de círculo vicioso.

Los resultados de las indagaciones proporcionan información muy ilustrativa del grave problema social que, en nuestro caso, no es solo de ninis, sino el sistema educativo nacional en todos sus niveles, agravado por las condiciones restrictivas impuestas por la pandemia desde hace más de un año. El retroceso más que significativo es trágico en un camino al que no se le ve el final.

Entre los jóvenes, el 31% se dedica solo a estudiar, el 36 por ciento solo a trabajar, un pequeño grupo del 7% realiza ambas actividades, pero el 26% ni trabaja ni estudia. “Los municipios con mayores características rurales tienen un alto porcentaje de población que no trabaja ni estudia”, es una de las realidades evidentes en el estudio, lo que lleva a dar el siguiente paso y preguntarse por la frustración personal de esos muchachos, por su autoestima y por el grave problema social.

El mismo estudio proporciona una respuesta a esta situación, que no es la nostálgica de aquellos ninis en los países desarrollados, ni estudio ni trabajo, que me mantengan mis padres. Es cierto que ya van cambiando las cosas, pero ha quedado esa imagen, que no es la de nuestra juventud, que no encuentra oportunidades y su mirada proyecta ilusiones fallidas. Seis de cada diez jóvenes abrigan la esperanza de salir del país, lo cual ilustra el gravísimo problema de desempleo y pobreza.

Las encuestas, sus resultados y la interpretación de los porcentajes muestran la realidad hiriente de nuestra sociedad, a la cual no se le ha dado respuesta por décadas porque el compromiso político es miope, ya que carecemos de estadistas, de “compromisarios” que vean en las oportunidades de trabajo, en el ingreso estable familiar una condición necesaria para la educación. Descomunal desafío que sigue en gaveta porque atrae más alcanzar y ejercer el poder que el bienestar y la calidad de vida de la población.