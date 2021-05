Peligroso relajamiento

Tras 14 meses de encierro, miedo e incertidumbre, los ánimos están “de un toque” —como decimos los hondureños— porque la frustración ha deteriorado la salud emocional de todos, unos más afectados que otros, incluyendo a los más jóvenes.

El proceso de esta pandemia, que ha sido arduo, muy lento, cargado de polémica y costoso, ha hecho mella hasta el agotamiento de una gran parte de la población, una situación peligrosa porque después de ese estado de fatiga alimentado por la desilusión, puede llegar el relajamiento de una sociedad que ha perdido fuerzas para continuar su batalla contra el covid-19, como ha sucedido en otras partes del mundo.

Ese relajamiento, es cierto, se evidencia más en la población de menores recursos, en los mercados, en los municipios del interior, entre los hondureños que no logran los ingresos para sostener a la familia, que se sienten derrumbados por tantas noticias negativas que les aumenta la angustia. Y en vez de criticarlos, hay que entender que esa es la población que seguro ha entrado en el “agotamiento por la pandemia”, como reflexionan los expertos, y en riesgo que bajen la guardia cuando no ven una salida a la crisis.

Pero también hay relajamiento entre jóvenes que, a pesar de los reportes que llegan de todo el planeta, piensan que no pasa nada si se contagian del virus, muchachos que no se protegen y, de paso, exponen a otros. Que no entienden que se trata de una enfermedad que también ha matado a adolescentes y a personas saludables que se creían inmunes, y que ha dejado consecuencias graves en muchos que la han sufrido.

Seguimos viviendo días críticos en Honduras, con estadísticas altas de casos y hospitalizaciones, y con un reporte de fallecidos que roza los 6,000, una situación que deberíamos haber dejado atrás si sabemos muy bien las medidas de prevención que funcionan, como uso de mascarilla y distanciamiento.

Con este panorama, lo importante ahora es animar a seguir evitando el contagio y aumentando la esperanza en el proceso de vacunación. Debemos reemplazar la crítica por campañas que refuercen la confianza para este último tramo que le falta al país para retornar a la nueva normalidad pospandemia.

Hoy sigue siendo prioritario mantener la vigilancia, cuidarnos del virus, evitar ese peligroso relajamiento, atender la vacunación —cuando corresponda— y elevar los ánimos teniendo fe en los tiempos mejores que nos esperan.