Sentido común

La política, señalamos recientemente, es un problema de salud no por su naturaleza, sino por las secuelas evidentes que deja a su paso en el tejido social, en el que se va afincando aceleradamente el radicalismo extremista, todo blanco o negro, nada gris. Una generalización asfixiante en la que pululan los “mesías”, generadores de atmósferas de estridencia de la que el ciudadano común y corriente está harto en espera del bienestar y de la conciencia pacífica, creativa y armoniosa.

No es poesía, sino exigencia vivencial agudizada por el crítico largo período en el que la vida se ha convertido, más que nunca, en núcleo de angustia para miles de hondureños, que sienten los pasos de animal grande del discurso demagógico para atrapar el voto y del uso y abuso de la retórica para captar las débiles y casi sometidas voluntades. ¿Pesimista?

Dos factores, perdidos ya en remotos tiempos, necesitamos para sacar adelante Honduras. Hablar de honestidad y transparencia puede sonar redundante y aburrido, pero necesitamos mantener la sirena a todo volumen para señalar el peligro, identificarlo y evitarlo con las herramientas que dan las leyes y “algo” más.

Llega la hora en que los que “están” y quieren seguir, ahora con el voto popular, tienen que renunciar al puesto, aunque desde su cargo ya han ido labrando, con ventaja, sus aspiraciones para continuar en el presupuesto. Es la ley y tendrán que cumplirla, aunque más importante es aquello del estado de cuenta, la disponibilidad de recursos y su situación contributiva, no sea que en el SAR apenas sean identificados por la retención en la fuente y sobreabunden en recursos para la campaña. Nada extraño, pues en las primarias desde la oficina de impuestos señalaron que precandidatos estaban morosos, pero había, incluso, quienes no tramitaron ni el Registro Tributario Nacional. Y aún así llegan donde llegan porque el “hoy por ti, mañana por mí” hace añicos los esfuerzos por la honestidad.

Este panorama, nada alentador, tiene su explicación, aunque no justificación, en la extrema debilidad del sentido común, que se conjuga con los bajos niveles críticos y educativos, de manera que se cumple el dicho popular “¿dónde va Vicente? Donde va la gente”. Más en estos tiempos de redes sociales, en las que hay cabida para todo y todos, cuyo eco llega a los más apartados lugares. En vísperas todavía se halla en veremos la reforma electoral. Aquello de las alianzas choca con “a mí me eligieron” y, por si fuera poco, como para no dejar a ningún aspirante afuera, por débil que sea, salió a la palestra la opción B. ¿Sentido común?