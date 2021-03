Transparencia indispensable

En medio de una pandemia que ya tiene más de un año de estarnos castigando y de las aún notables consecuencias de las tormentas tropicales de finales del infausto 2020, los hondureños no podemos darnos el lujo de perder el tiempo en conflictos generados por un deficiente manejo del proceso electoral interno y de distraernos en discusiones políticas cuando hay tanto que hacer en este país.

Sin embargo, es claro que para que no se den motivos para la persistencia de desacuerdos y denuncias de fraude en los distintos institutos políticos, es indispensable que el ente encargado de organizar y supervisar el desarrollo de los torneos electorales, actúe con total trasparencia y no permita que quepa la menor duda sobre sus intenciones y sus actuaciones.

Aunque lo óptimo sería que el Consejo Nacional Electoral estuviera integrado por hombres o mujeres que no respondieran a los intereses ni a las directrices de un partido político, la legislación actual permite que los que de él forman parte representen a las tendencias ideológicas mayoritarias entre la población. Y no debería haber problema con ello siempre y cuando estas personas actúen con seriedad, con ecuanimidad y pensando siempre en el interés de la nación.

A ocho meses de la celebración de las elecciones generales, resulta urgente que se pongan los medios necesarios para que todo elemento que vaya a arrojar dudas y suspicacias sobre la legitimidad del proceso sea desechado y que todos los posibles problemas y obstáculos sean resueltos y superados.

Se trata de generar, entre la población, confianza; y no solo en el CNE, sino en la participación democrática misma. Los ciudadanos deben confiar en que su voluntad va a ser respetada, que su voto realmente incidirá en la elección de sus representantes en el Congreso de la República y de sus gobernantes locales o nacionales. La gente joven, sobre todo, por naturaleza desconfiada y escéptica, debe reconocer en el proceso electoral un vehículo válido de expresión ciudadana en el que amerita participar. De lo contrario lo verá con indiferencia, como si fuera algo que no le compete ni interesa.

Los tiempos son complejos. El contexto sanitario, laboral, político, etc., en toda la región, no es el mejor. No debemos poner en riesgo y menos dar al traste con 40 años de ejercicio democrático ininterrumpido. Actuemos son sensatez y preservemos la paz social y la convivencia fraterna, sin las cuales no hay desarrollo posible.