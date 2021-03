Barrer para adentro

Recientemente hacíamos referencia al marzo del nefasto año anterior, el mes presente no se queda atrás. Sin duda, seguirá dejando amargos recuerdos, pues a las graves secuelas de la pandemia y de los desastres naturales se suma la ancestral acción y ambición del ciudadano oportunista que solo “barre para adentro”, aunque, la experiencia nos muestra diariamente que eso nos lleva al caos y a la destrucción acelerada de la convivencia en paz, libertad y justicia.

Pero así vamos sobreviviendo, aunque no pocos en su discurso y agenda electoral apunten hacia la calidad de vida que quedó atrás hace unos meses y que tardaremos en recuperar pues la luz del túnel es tan tenue que fácilmente es eclipsada con promesas para días y semanas que, al final, se evaporan para anunciar un nuevo punto de partida. Eso sí, prometedor y solucionador de todos los quebraderos de cabeza.

La vacuna contra el covid es bandera en alza una y otra vez desde hace meses en que, a bombo y platillo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social anunció la cascada de inmunización al obtener el aval del sector privado. Capítulo pasado, lo mismo que el pregón avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales. Total, que borrón y cuenta nueva, tiempo perdido y a esperar el envío de Rusia.

A todo hay de agregar una más amplia visión realista que incluye la labor proselitista y la primera asistencia a las urnas, la segunda será en noviembre. Y aquí es donde señalamos que intentan “aprovechar” la oportunidad con la valoración de intereses por parte de los aspirantes a corto plazo: Muchos con fin el próximo domingo. Otros con la utopía plantada en noviembre y los más “afortunados”, con sonrisa de oreja a oreja para cuatro años.

Y todo ello en ese ambiente de intranquilidad, como ha ocurrido por décadas, con actuaciones reñidas con la ética fundamental, con la verdad por delante que es preciso afincar en los dirigentes, autoabanderados de la moralidad y transparencia.

Así, como aquello de “los muertos votan” quedó descartado por la depuración del censo con el enrolamiento y la nueva cédula de identidad, ahora el bombardeo está dirigido a los centros de votación, pues la representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral denuncia que más de millón y medio de electores no podrán ejercer el voto. El RNP reconoce que son unos 150,000 votantes que no es poco, pero es un gran avance en relación con las mandracadas del pasado. Hoy como ayer los mayores y más numerosos obstáculos en la campaña, en la jornada electoral y en el escrutinio provienen de los dirigentes aquellos que “barren para adentro” y no “dan puntada sin hilo”, según nos enseña la sabiduría popular.