Regreso a clases

Está por iniciar en febrero el nuevo año lectivo en Honduras que seguirá —por ahora— en modalidad virtual a pesar de las dificultades que se han evidenciado desde que escuelas y colegios cerraron el año pasado, atendiendo la emergencia sanitaria del covid-19.

La educación, como la mayoría de ámbitos de la vida cotidiana, ha tenido un drástico cambio a raíz de la pandemia. Niños y adolescentes se vieron obligados a trasladar sus clases al mundo virtual, arrastrando a sus padres que también han debido adaptarse a estas nuevas dinámicas en el hogar.

Este nuevo escenario de la escuela trasladada de golpe al entorno digital, no ha sido fácil, sobre todo cuando se carga con un retraso tecnológico y porque el cambio fue drástico. A todos nos tomó por sorpresa.

En este escenario, regresar a clases puede resultar abrumador si no hemos aprendido de las lecciones del año pasado; si no hubo preocupación en entender cómo ayudar a nuestros hijos a enfrentar este desafío del aprendizaje en línea, o si estamos convencidos que es una responsabilidad del maestro y no tenemos conciencia que el papel de tutor de los padres ahora es más importante para la educación en casa.

Se aconseja, por ejemplo, que los padres hablen con sus hijos sobre estos cambios, sobre cómo se sienten con el regreso a la escuela en modalidad virtual, tanto en los aspectos positivos como negativos. Ellos extrañan el aula, su escuela y a sus compañeros porque en el ciberespacio no se pueden desarrollar muchísimas actividades cotidianas.

De lo positivo debemos rescatar que el cambio de sistema ha acercado a madres y padres con los maestros, que se han comprometido —aún más— con el aprendizaje de sus hijos, participan activamente en algunas tareas, están más pendientes del programa y del horario. Se mantienen más informados. Lo negativo sigue siendo las debilidades del sistema y las barreras tecnológicas para la población menos favorecida.

Cumplir con las clases y tareas en la virtualidad ha implicado mayor estrés, agobio y cansancio para el alumno que siente más pesada la carga, mientras los maestros batallan por la falta de herramientas tecnológicas, la ausencia de internet en grandes zonas o, incluso, la falta de dispositivos para recibir clases.

A los padres nos toca asumir este desafío de la educación a distancia, apoyarnos en sus ventajas, mejorar y esforzarnos en aprender sobre el uso de la tecnología, dotarles de lo necesario y estar ahí para cumplir con las responsabilidades como los tutores de nuestros hijos. Ese es un compromiso ineludible.