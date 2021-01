Enfilamos la recta que cada cuatro años se convierte en curvas y cuesta arriba con la cumbre en noviembre, que, por los vientos que soplan, será algo más de lo mismo, con ausencia total de consenso para aceptar el resultado de las urnas para así rebajar la tensión y dirigir acertadamente el esfuerzo, la creatividad y las decisiones en respuestas eficaces a los gravísimos problemas de los hondureños en vez de azuzar la confrontación.

Va en serio, aunque hay muchos, sobre todo los que tienen la mira en el poder y no en la situación del país, porque irán llegando los tiempos de ajustes, ya que queramos o no nos obligarán a apretarnos la faja porque, como en casa del pobre, no siempre ajusta ni para la supervivencia. No habrá tiempo para que la reflexión cale en la mayoría de los hondureños y se traduzca en un voto pensado que tenga el peso del discernimiento personal.

“Si no ofrecemos nada la gente no nos sigue”, son palabras sinceras de alguien con reconocida y transparente carrera política y que contienen la síntesis de la esencia de las campañas electorales para llevar al electorado a las urnas. El clientelismo se halla tan arraigado que es el centro de la agenda de los candidatos.

Habría que preguntar en qué consiste el ofrecimiento y de dónde saldrá lo ofrecido. Pregunta necia, pues es más que evidencia en qué se traduce al llegar al poder. Aquello de mirar hacia adentro no lo tienen claro los aspirantes, pues si por lo menos en la campaña tratasen de revertir la incredulidad en su retórica o demagogia para ir abriendo camino a juzgar las promesas y exigir su cumplimiento como el mayor contrapoder del presidencialismo, comenzaríamos a trazar una ruta más segura y recta para enfrentar los problemas, no para contentar y aprovechar las mieles del poder.

Si la clase política mantuviese el equilibrio para rebajar las tensiones, buscase consenso y aceptara los errores para no volver a tropezar, acertaría mucho más en las decisiones y abriría el campo a una visión pluralista y no miope de “lo mío es lo único bueno y lo mejor”. Esto por décadas lleva a una acelerada y mayor pérdida de credibilidad en quienes piensan más ellos y en los suyos que en el país, más en la imagen que en lo que piensan y más en aprovechar ello que en mejorar la calidad de la población y en fortalecer la institucionalidad.

No nos dan el voto, no nos siguen si no ofrecemos algo, sinceridad que merece profundo reconocimiento, por lo que este año será de promesas y ofrecimientos con la vista puesta primero en el partido y después en Casa Presidencial.