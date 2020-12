Soñar con el futuro

No se trata de olvidar el pasado. Los hechos que han quedado atrás deben servir para sacar lecciones y evitar que errores cometidos se repitan; de ahí que es mejor no olvidarlos. Lo que no debemos hacer es convertir los lamentos en cantaleta recurrente ni añorar un pasado que, la verdad, no es tan romántico como lo recordamos ahora.



La cotidianidad prepandemia o anterior a las tormentas tropicales, para el caso, estaba muy lejos de ser la ideal para la mayoría de los hondureños. Los niveles de desempleo o los índices de pobreza han empeorado, pero ya eran críticos antes de que se dieran las situaciones señaladas. Así que, no se vale ver el futuro por el retrovisor, porque es, además de tonto, imposible. Lo que nos queda ahora es soñar con un futuro promisorio y poner los medios para hacerlo viable y real. Lo que debemos proponernos es que, una vez despertemos de la pesadilla, evitemos lo que la hizo posible.



El presente, este año que hoy concluye y que da paso a uno nuevo, no debe ni puede ser ocasión para llorar por las desgracias del pasado sino para asumir con gallardía los retos que el futuro pone ante nosotros.



Una vez hecho el recuento de los daños, lo que queda es ver hacia adelante y, sacando fuerza de la flaqueza, pensar en la reconstrucción no a partir de esquemas del pasado sino echando mano de toda la imaginación y creatividad posibles para no repetir los esquemas hasta ahora utilizados sino dar un salto cualitativo en todos los sentidos: en los servicios de salud, en infraestructura, en educación, en producción de alimentos, en generación de energía, etc.



La pandemia, para el caso, nos ha obligado a mejorar los servicios de salud. Necio sería esperar a que el covid-19 deje de ser una amenaza para volver a la situación previa.



Lo ganado en experiencia, en instalaciones, en políticas de prevención, debe aprovecharse y fortalecerse; el uso intensivo de tecnología en el sector educativo, también. Las obras civiles, carreteras y puentes, que hay que reconstruir, deben ejecutarse con un óptimo nivel de calidad y sin dar lugar a la improvisación y a la chapuza.



Las lecciones de solidaridad, de buena vecindad, de cooperación público-privada, de unidad ante la desgracia, deben ser aprendidas. Estos tiempos difíciles, duros, impensados hasta hace unos meses, deben servir de firme cimiento para construir un país, distinto, mejor, digno del noble pueblo que lo habita.