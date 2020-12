“ Por eso y muchas cosas más, vuelve a mi casa esta Navidad” es el villancico tradicional en la temporada familiar, de encuentros, de nostalgia que este año, ojalá solo este año, se ha transformado envuelto en clamor de temor y angustia “no salgas de casa esta Navidad”.

Suena a ironía, pero basta escuchar las noticias a diario, entrar en las redes sociales u oír a personal sanitario para enterarnos del grave riesgo que corremos cada uno, pero lo peor, el gravísimo riesgo o muerte a que exponemos a familiares, amigos o a otras personas inocentes con que nos encontramos.

Por ello no salgas, no vuelvas, si estás lejos, a casa esta Navidad, aunque cueste comprender este mensaje, pues es toda una cultura de vida que durante once meses llevamos dormida, pero al escuchar los primeros mensajes de Adviento, las primeras imágenes gráficas de publicidad o los adornos en los negocios o en los hogares, resucitan aquellos sentimientos tan humanos de paz y felicidad que todos nos deseamos.

Por algo el personal sanitario se desgañita diciéndonos que el covid-19 no es una broma, sino un peligro verdadero, serio y en muchas de sus víctimas, mortal. Demasiado costo humano estamos pagando para seguir el juego en una especie de ruleta rusa al dejar de lado la alerta máxima e incumplir las medidas básica de bioseguridad.

No es ser sensiblero ni hace falta ser experto en el mundo y enredo de los sentimientos para comprender la fuerza, hasta pasión, del arraigo a la familia, a la tierra y lo difícil que resulta no reunirse en el hogar; aunque todo ello se mezcle y hasta veces sea dominado por el alto consumismo de estos días relegando el espíritu, el verdadero espíritu de la Navidad.

A los reiterados mensajes, algunos hasta con lágrimas, de cuidarnos, de proteger a los adultos mayores, de escasez en camas, recursos médicos y personal la respuesta de la mayoría de los hondureños se sintetiza en la expresión clásica: “No se escucha padre”.

Muchas explicaciones debido a la economía, de la pobreza, de las costumbres etc. etc. Pero hemos olvidado el principio básico de la convivencia, la libertad de cada uno termina donde comienza la libertad del otro. Y en nombre de la libertad del otro a vivir, quedarse en casa es el mejor respeto a derecho fundamental de los demás a la vida.

Por ello y por muchas cosas más quédate en casa, no salgas esta Navidad.