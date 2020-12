Podar y cortar

Las cuentas del próximo año han ingresado a un debate generalizado, no virtual, sino real con expresiones y calificaciones que debieran servir de guía, pues la última palabra la tiene quien la tiene, aunque la decisión haya estado muchas veces a años luz de las crecientes y angustiosas necesidades del pueblo hondureño.



La emergencia de casi todo un año, acrecentada con dos fenómenos naturales, ha creado condiciones tales que resulta absurdo y hasta descabellado cuestionar la necesidad de plasmar en el Presupuesto Nacional la reducción de gastos como si la disponibilidad de recursos no estuviese en entredicho o, lo que es peor, aumentar a la enésima potencia el uso de recursos externos para sostener unas cuentas que, con la mayor de la evidencia, son insostenibles.



El sabio consejo de que la reconstrucción del país es tarea nuestra no cala en quienes administran la hacienda pública, pues se resisten, con toda fuerza, a dejar privilegios, a vivir con recortes y austeridad, a entender que sus ingresos provienen del trabajo y el esfuerzo de grandes, medianos y pequeños centros productivos, de los impuestos, aranceles y otras cargas que en estos tiempos de crisis son más que pesadas, aplastantes.



En las fuentes oficiales hay plena aceptación de la precipitación de ingresos, que no es lloradera, sino producto del cierre de empresas y de suspensión de labores. Basta leer o echar un vistazo a las páginas oficiales de organismos públicos para observar números rojos, traducidos en cifras con el calificativo de “millonadas”.



Con este panorama hay que salvar lo salvable, diríamos intocable, salud, educación e infraestructura vial que abra camino en las áreas productivas. Lo demás sometido a tijera, podadora o machete, pues atendiendo las exigencias de la planilla salarial, cuya congelación es más que necesaria, y el pago de los servicios públicos, no debiera haber rincón o puerta abierta para dilapidar recursos necesarios en el esfuerzo existencial de miles y miles de hondureños.



En los últimos días se conocieron salarios “escandalosos”. Si dicen que son legales, lo serán, pero es una clara injusticia, sin calificación en esta época de crisis. Pero más allá de los salarios, viáticos, gastos de representación, fondos, sin fondo, y otros mil artilugios dizque legales, debieran ser plenamente identificados y eliminados. Hay para cortar y podar, otra cosa es que quieran hacerlo, pues a la vuelta de la esquina se halla no quien solicita ni pide, sino quien exige, la campaña política.



No es cuestionable la reducción del gasto público, es necesaria, con selección de prioridades y lo otro que quede para cuando se pueda…