Mientras una segunda y terrible ola de la pandemia afecta a gran parte de Europa y a Estados Unidos, nación donde han venido aumentando exponencialmente las cifras de muertos y casos desde el primer brote, en países vulnerables como el nuestro son además las olas de la pobreza extrema las que nos agobian, miseria que ahora es más visible en las calles.



Porque basta con circular por la periferia o por el centro de Tegucigalpa y San Pedro Sula para constatar que tenemos tres veces más hondureños que salen a pedir caridad para comer.



El año va a terminar con más de 20 millones de personas pobres en Centroamérica y más de siete millones en situación de extrema pobreza, una desgracia derivada del colapso económico y del aumento del desempleo exacerbados por la emergencia sanitaria.



Si se cumplen esas proyecciones, en Honduras pueden caer bajo la línea de la pobreza otras 460,000 personas, mientras en El Salvador serían otros 385,000 pobres y 670,000 en Guatemala, aumentando la desigualdad en estos países que vienen arrastrando problemas sociales desde hace varias décadas.



Esos pronósticos indican que la inflación seguirá en aumento y las exportaciones continuarán en declive, mientras el país transita no solo a la otra normalidad poscoronavirus, sino debe superar los obstáculos en la ruta de la reconstrucción del desastre que han dejado las inundaciones de noviembre.



Y de la migración, qué decir. No parece que vaya a detenerse mientras no demos una mejor vida a estas familias que no pueden más con la carga de la incertidumbre y carencias, que prefieren someterse a la discriminación que les espera con tal de dejar atrás el desencanto y frustraciones de un país que les decepcionó porque no ha cumplido sus promesas.



Estas duras realidades plantean grandes desafíos. La pregunta es si los políticos, que ya anuncian candidaturas y se aprestan a pedir el voto, ¿están conscientes de los retos que esperan a un nuevo Gobierno?



Esos desafíos incluyen salir del vergonzoso lastre de la corrupción que enriquece a unos a costa del derecho a una vida digna de una gran mayoría y que ha arrastrado a miles a la extrema pobreza cuando se niega el acceso a la alimentación, salud y vivienda.



La recuperación dependerá de un cambio de actitud que comienza por dejar los intereses a corto plazo, porque los daños de la pandemia han sido tan profundos que, para salir adelante, necesitaremos mucho más tiempo, sacrificio y esfuerzo del que se creía.