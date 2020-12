Honduras de pie

A la anual presión de la temporada navideña sobre los precios se han sumado las fuerzas desastrosas de la pandemia y de dos fenómenos naturales que no justifican el alza, pero sí la explican, pues para todos, también para los productores, los daños son incuestionables; aunque necesitamos los hondureños mayor solidaridad para evitar más desajustes en la economía personal y familiar.



Vivimos días de intensa generosidad, pero es necesario que alcance a las unidades productivas del campo y a las cadenas de distribución y venta para que su recuperación sea paulatina no producto de una desmesurada ambición y aprovechamiento de necesidades básicas del pueblo hondureño fuertemente sacudido también por el aumento del desempleo.



No está la magdalena para tafetanes, señala la sabiduría popular, y la caída del poder adquisitivo de la población debiera haber respuesta inteligente y racional de productores y la acción inmediata y permanente de organismos gubernamentales para no permitir los aumentos a los productos de la canasta básica. El desafío es de todos como de todos debiera ser su aceptación y respuesta.



Pero aquí es donde “la mula botó a Genaro”, pues a la hora de los sacrificios, restricciones y privaciones, la lista de excluidos es más vergonzosa, porque la necesidad aumenta aún en el fundamental derecho humano: la alimentación.



El sector oficial ante las quejas de los ciudadanos ha reaccionado señalando que existe absoluta normalidad en el mercado según muestran los monitoreos. También el sector productivo ha reaccionado con rotunda negativa al aumento.



Cada uno va echando la carga a otro, pero esta llega al final de la cadena, el consumidor que habrá de comprar menos o conformarse con ver porque la situación está que “arde”.



Mirar para el lado no es actitud racional ni justa, pues el hoy es la oportunidad del mañana que ya está aquí, pero también marcará a las generaciones venideras para quienes la herencia será mucho más pesada y no se aliviará con aquello de “nosotros qué culpa tenemos”. Habría que romper definitivamente con la cultura ancestral que en síntesis expresa: “El que venga detrás que arree”.



O aquel otro dicho más pesimista y trágico: “El último que apague la luz y cierre la puerta”. Estos meses de pandemia y estas semanas de arrasadores fenómenos naturales dan la casta de los hondureños que debe seguir recibiendo el respaldo total del Gobierno y la solidaridad plena del sector privado, de instituciones y organizaciones con profundas raíces en la solidaridad y el compromiso con el pueblo.



Ni se apagará la luz ni se cerrará la puerta. Honduras está de pie y va de frente.