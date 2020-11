“Vamos de frente, no es retórica…” es la posición oficial presentada en la reunión del Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula al abordar las gravísimas consecuencias de promesas incumplidas durante décadas y que en estos días han vuelto a la agenda como exigencia vital de todos los sectores y se han concretado ya un acuerdo con plena participación.

Ahora, aunque sea simbólicamente como se hace en obras menores, a colocar la primera piedra. El desafío es grande, también compromiso nuestro, que no archivaremos, al contrario, será tema de la columna editorial hasta que podamos ver la cortina, el agua en remanso de las tres represas en los dos principales ríos que llegan de occidente al valle. “No terminará este Gobierno sin que haya avance en las represas… Estamos listos” fueron las palabras de la designada residencial María Antonia Riveras que enfatizó en la necesidad de hechos que logren en el menor tiempo posible, como prioridad nacional, olvidar las décadas en que las promesas hicieron ruido, mucho ruido hasta llegó al exterior, pero nunca hubo nueces, como señala la sabiduría popular.

En la resolución firmada con participación y compromiso del sector privado queda claro y plenamente establecido que la ejecución de las tres represas, anhelo histórico, es calificada de “necesidad pública e interés nacional con carácter de urgencia”.

Desde hace años la regulación de las aguas de los ríos en su cuenca alta y media fue calificada de “prioridad nacional” de lo que si acaso quedó algún vestigio es del calificativo, porque lo primero desapareció a la semana de su proclamación. Como quien dice no se hable más. Claro que no será para dentro de 24 horas, pero ya hay estudios que fueron actualizados en su momento, pero necesitarán otra actualización, pues en los asuntos de Gobierno los proyectos se archivan, vuelven a los escritorios para su actualización, regresan a las gavetas y a la tercera o cuarta vez, con la mejor de las suertes, se hacen realidad.

Por el dolor y las pérdidas a causa de los desastres no se deben repetir los estudios sobre estudios, sino que habrá que utilizar lo ya planificado, ponerlo al día sin demasiadas comisiones y “de frente, no es retórica”. Aunque el tiempo es corto y la temporada de muy propias condiciones, período electoral, lo primero es lo primero y la recuperación del país, tras la emergencia y la atención a los damnificados, exige proteger y reducir la vulnerabilidad del valle de Sula que representa el 50% por ciento del producto interno bruto. “Enfrentamos los retos, vamos de frente, no es retórica…” Ojalá podamos decir los hondureños, lo hicieron, un “milagro”.