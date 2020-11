A levantarnos

Aunque los hondureños éramos conscientes de que el huracán Eta causaría daños en nuestro país, teníamos la esperanza de que no fuera a ensañarse en contra nuestra, pero lo hizo. Prácticamente no ha habido rincón de Honduras en el que las lluvias prolongadas y a ratos torrenciales no hayan causado derrumbes, interrupción de tránsito, inundaciones y, lo más doloroso, pérdida de vidas humanas. A veintidós años del paso destructor del Mitch por nuestra tierra, como en una pesadilla de la que quisiéramos despertarnos, las imágenes se han repetido y, aunque la proporción del daño ha sido relativamente menor, ha sido enorme. Por ahora hay en el alma nacional una sensación de desazón, de desconsuelo, de tristeza, y es más que comprensible.

En los últimos años, a los hondureños nos ha tocado vivir una especie de carrera de obstáculos de cara al desarrollo de nuestro país. La inestabilidad social producto de una serie de factores políticos y económicos ha generado una notable merma en la inversión y, con ello, el aumento del subempleo y el desempleo. Encima, en este 2020, que está por concluir, hemos tenido que padecer la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, con todas sus implicaciones nefastas; entre ellas, la aceleración del proceso de depauperación de un amplio sector de la hondureñidad. El panorama es, francamente, poco alentador.

Estamos ahora, aquí, empezando un noviembre amargo que nadie deseaba ni esperaba. Sin embargo, en medio del dolor, del desconcierto, sabemos que ahora nos toca, una vez más, hacernos un haz de voluntades, apiñarnos los unos con los otros y levantarnos. Las pérdidas son millonarias, las huellas de la desgracia tardarán en borrarse; pero no hay más remedio que, en cuanto se pueda, una vez haya concluido el recuento de los daños, comencemos la reconstrucción y sigamos adelante. No hay otra opción válida.

El cercano 2021 es, además, un año político, en el que se realizarán elecciones internas y generales. Quiera Dios que de esta experiencia dolorosa la clase política, que ya había empezado una campaña típica de insultos y descalificaciones, tome lecciones y entienda que este no es momento de sembrar división ni de atizar odios, que la reconstrucción exige concordia, solidaridad, fraternidad y que los hondureños seguramente veremos con mayor simpatía y esperanza al o los candidatos que hagan verdaderas propuestas para salir cuanto antes de esta dramática situación.