El agónico recuento sobre el que el presidente Trump ha ejercido no solo su derecho al “pataleo”, sino ha presentado acusaciones vacías de contenido, terminó para todos, menos para uno, ¿saben para quién? Adivinaron. Fue tal la obstrucción surgida del ansia angustiante de poder que a la información de última hora en los grandes rotativos y cadenas de televisión pontificó: “Estas elecciones están lejos de haber terminado”, que nos recuerdan aquella otra: “Detengan el conteo”. En síntesis, “el amo soy yo”.

El fin de los últimos cuatro años en la política norteamericana apareció en pantalla con la acreditación de los miembros del colegio electoral suficientes para proclamar a Joe Biden, quien habrá de esperar para su juramentación al inicio del año. Con toda su tecnología, con el bagaje democrático en historia norteamericana, parece mentira o, mejor, increíble que un autoritario radical haya tenido en vilo a millones de compatriotas y a la comunidad internacional, de la que había renegado y se había aislado.

Las desesperadas acusaciones en el primer momento evidenciaron muy anticipadamente la derrota en las urnas, dando paso al entonces candidato demócrata, convertido hoy en el presidente electo número 46 tras dos intentos fallidos por llegar a la Casa Blanca. Alcanzada la cifra mágica de 270 votos electorales, las calles estallaron de alegría y se multiplicó la gran esperanza, silencio de miles de hispanos, incluso jóvenes, sobre los que la angustia y el temor marcaron su vida familiar y personal en estos últimos cuatro años.

Las ofensas, desprecios y la ruptura de familias con la separación de los niños de sus padres han creado no solo un clima de adversidad hacia Trump, sino que ha generado un rechazo en las urnas, que será cada vez mayor si no se le da el lugar que merece y que ha conquistado como la mayor minoría en el país. A ello hay que sumar el muro detonante para crear conciencia y aglutinar de un lado y otro a los hispanos.

Para la región centroamericana, la política del nuevo rector de la Casa Blanca y el Capitolio no tendrá mayores cambios, pero sí esperamos que el problema migratorio no se aborde desde la asediada frontera, sino en estos países. La creación de empleo y el encauzamiento directo de recursos hacia oportunidades masivas de trabajo aliviarán la vida de miles de personas, disminuirán su éxodo, rebajarán la presión en la frontera y pueden hacer desaparecer las tragedias por sobrevivir en esas tierras de “nadie” a la espera de un llamado que no llega.

Funcionó la democracia, pero a un alto costo, la peligrosa extremista división del país, primera tarea a enfrentar del presidente electo Joe Biden, aunque se oiga el eco, frustración: “Estas elecciones están lejos de haber terminado”.