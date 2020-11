Prudencia, por favor

Durante las primeras semanas en las que se redujo la movilidad de la población, a causa de la emergencia sanitaria, circularon en las redes sociales varios videos en los que aparecían distintas especies animales que corrían desordenadamente una vez que habían sido liberados de un supuesto cautiverio. Esos videos estaban acompañados de una leyenda en la que se leía que así íbamos a salir todos corriendo cuando se retornara a la normalidad. Como broma, como chiste, seguramente produjo muchas risas y sonrisas entre los que los pudieron contemplar, porque movían a pensar que, con el paso de los días y las semanas, todos tendríamos deseos de salir en estampida hacia los sitios que no habíamos podido visitar.

Y no dejaban de tener razón. Lo cierto es que los días de encierro provocan nostalgia y ganas de ver a la gente que queremos, e ir a aquellos sitios en los que podemos disfrutar de un descanso merecido y que nos permiten romper con la rutina.



Con el Semana Morazánica, ya desde este fin de semana ha habido hondureños, familias enteras, que han comenzado a movilizarse por distintos rumbos del país. Muchos de los destinos turísticos esperan la mayor presencia de personas posible para paliar, en parte, las notables pérdidas que han sufrido ante la falta de visitantes, Y ojalá muchas personas puedan contribuir con su recuperación.



El Gobierno, junto con el anuncio de la suspensión temporal de las limitaciones de circulación durante cinco días de la próxima semana, comunicó una serie de medidas que buscan contribuir con la salvaguarda de la seguridad y la salud de la población durante este período.

Es un proyecto bastante bien estructurado que puede incidir positivamente en la prevención de los contagios durante este descanso. Pero, como se ha dicho tantas veces, la responsabilidad continúa siendo de cada hondureño, de cada ciudadano, que debe comportarse con suma prudencia, seguir las recomendaciones de las autoridades y las que su propia conciencia le dicte.



Este es un asueto muy particular. Son cinco días, no dos meses, como el verano europeo, por lo que no necesariamente tiene que suceder lo que allá está pasando con una segunda ola de contagios. Además, los hondureños no contamos con los recursos para tomarnos tan largas vacaciones. Y esa limitación económica termina siendo una ventaja, porque, dentro de una semana, todos estaremos de vuelta en nuestras casas y, esperamos, seguiremos cuidándonos, como hasta ahora deberíamos haberlo hecho.