Una de las notas agradables de los últimos días ha sido la designación de Marlon Tábora Muñoz como asesor de la Oficina del Presidente y como vicepresidente de Finanzas y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), convirtiéndose en el primer hondureño y centroamericano que ha llegado a una posición de liderazgo en más de 60 años de fundada esta institución.

Antes de esto fue asesor para Centroamérica en el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), y de 2017 a 2019 embajador de Honduras en los Estados Unidos, posiciones a las que escaló tras una ejemplar trayectoria que, si bien le exigió compromiso y un gran desempeño, le permitió absorber conocimiento de diversas áreas complejas de la economía; entre ellas, la presidencia del Banco Central y como jefe del Gabinete Económico.

sos conocimientos y éxito no han venido solos. Es el ejemplo perfecto para las nuevas generaciones de que el estudio y la dedicación son fundamentales. Su largo currículo académico lo demuestra: ingeniero mecánico de la Unah, maestría en Negocios Internacionales de Unitec y un doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Católica. Obtuvo una maestría en la Escuela McCourt de la Universidad de Georgetown, otra en Administración Pública, Economía y Ciencias Políticas de la London School of Economics y un título de posgrado en Estrategia Financiera en la Universidad de Oxford, por cierto el número uno en su clase. Y le sigue una lista de diplomas y posgrados en Desarrollo Económico, Políticas Públicas y Liderazgo de la Universidad de Harvard, de Stanford y de la Universidad de Pennsylvania. Una hoja de vida impresionante a sus 51 años.

Por su magnífica ejecución se ha ganado el título de “arquitecto de la recuperación macroeconómica de Honduras”, gracias a su liderazgo en la negociación de los acuerdos con el FMI y en los procesos de reforma en las telecomunicaciones y energética en las que ha participado. Y ha sido reconocido en las listas de personalidades más influyentes de Centroamérica y Latinoamérica.

En donde no le ha ido tan bien ha sido con los políticos, pues, como dicen en el pueblo, “le echaron flis”.

Unas declaraciones suyas en marzo del año pasado desataron la molestia dentro de su propio partido, al reaccionar a una pregunta y decir que había llegado a cargos públicos por su capacidad y no por ser “el que más grita ni el que más pega stickers”. Palabras sabias que merecen más reflexión y no solo el barullo de un día en redes sociales y unos cuantos memes. Estamos de acuerdo con Marlon Tábora, busquemos más talento y ya no nos dejemos embobar por el que grita más y pega más stickers, aunque no les guste oírlo.