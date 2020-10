De las greñas

No parece que el presidente Trump, en la picota por el asunto de los impuestos, libros en el círculo familiar y declaraciones y escritos de muy cercanos excolaboradores, haya dicho en las últimas horas la expresión tradicional: “Miren mis labios” al responder las publicaciones del diario The New York Times: “He pagado mucho y he pagado muchos impuestos estatales”.

Durante los últimos cuatro años, el tema de los impuestos, una y otra vez requeridos, ha pasado como que nada, pues quien está en el poder mueve los hilos del poder, y el titular de la Casa Blanca teme que las elecciones de noviembre abran la puerta al fin de la impunidad e, incluso, adelantan sus más acerbos enemigos, el lío con el tema fiscal levante portones y de los tribunales sea encaminado al presidio.

Según el diario neoyorkino, la factura fiscal del titular de la Casa Blanca en las declaraciones de las dos últimas décadas es menor, bastante menor, a la que pagan la mayoría de las familias norteamericanas: 750 dólares en 2017, su primer año de mandatario. Igual cantidad reporta el año anterior.

A alguien se le escaparía, con el mayor nivel de ironía y sarcasmo, ¡pobrecito!

El próspero empresario, el magnate con múltiple diversidad en negocios: hoteles, campo de golf, club… se convirtieron en negocios con números rojos. El hoy sufrido presidente aguantó “pérdidas” superiores a las ganancias.

La información ha entrado de lleno y con fuerza en la campaña, cuya recta final quedó claramente marcada en el primer debate que, por su cariz, debiera ser el único y el último, pues mostró la “democracia” en la que los perdedores no fueron los malcriados candidatos, sino los electores, que atónicos observaron la ausencia de una señal de saludo, ni las buenas tardes o noches se dieron, y como no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, apenas se miraron.

Después llegó la andanada de insultos, ataques descarnados, la rabia impotente: “¿Te vas a callar?”. Menos mal que son dos, aunque dicen que no hay dos sin tres, lo que nos traslada a una posible y más que probable situación entre nosotros que ya conocemos.

El resentimiento acumulado, con golpe tras golpe de los últimos meses, salió a flote y en las exposiciones y las interrupciones se pudo percibir el vacío, sobre todo en la segunda parte, claramente escuchado en los gritos.

La presentación puede identificarse o calificarse como uno quiera, pero no como debate.

Como dirían en el pueblo, desde el primer momento se agarraron de “las greñas”.