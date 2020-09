Vuelta a lo mismo y no ya a tropezar con la misma piedra, sino a “despanzurrarse” y no a ciegas, conscientemente, contra el muro de la corrupción, mayor ignominia hoy, pues mientras la mayoría lucha por defender y preservar la vida, un grupo, implantado en la administración pública asocia, con asombrosas y aceleradas maniobras, la corrupción a sus decisiones socavando aún más la legitimidad de las instituciones públicas y hundiendo en pozo sin fondo la credibilidad de los ciudadanos en los funcionarios. No todos, pero la tentación empuja a juzgar a todos con la misma medida, lo cual no es justo, pues, como dice la sabiduría popular, pagan justos por pecadores.



Pero no utilicen esto último como maniobra para acusar a medios de comunicación, organismos o individuos que ponen el dedo en la llaga. Resulta tremenda y trágicamente llamativo que en la última encuesta de la CID-Gallup publicada esta semana en LA PRENSA, la corrupción es el problema principal del país, aunque la preocupación inmediata es el desempleo. Ni la pandemia, con altísimo costo humano, muerte y dolor, ni el desempleo, la otra pandemia aterradora para miles de familia preocupa tanto como la corrupción.



Y sobra lógica para entender la opinión de los hondureños, pues la malversación de recursos del Estado en compras al “segundo” y con pasos dizque ajustados a la legalidad han impedido la ampliación hospitalaria, dificulta el pago de personal de “primera línea” y mantiene en el limbo los resultados oficiales de laboratorio con pruebas en retroceso e información sesgada.

Duele y mucho que la pandemia haya hecho levantar vuelo a buitres, pero es más profundo y da rabia que vayan pasando los días sin respuesta en las indagaciones, cuanto todo está más claro que el sol a las dos de la tarde. Sin embargo, afuera ya han reaccionado con acciones concretas y represivas contra los corruptos, pero aquí seguimos en la misma línea: el tiempo lo cura todo por medio de un sistema sumamente eficaz, pues el silencio es fuente de olvido.



Esto último no es tan sencillo, ya que el calendario señala acontecimientos en los que se reflejarán claramente el pensar, el sentir y el vivir de los hondureños en la emergencia. La encuesta de CID-Gallup ya proporciona adelantos que muy difícilmente pueden variar, pues el tema de la corrupción ha desplazado a otros, también graves, en las preocupaciones de los hondureños. Recordemos un verso de un clásico español: “¿Cuándo volverá a la patria la razón perdida?” La respuesta es clara: Cuando la sociedad reaccione, deduzca responsabilidades y las instituciones públicas velen estrictamente por la calidad de vida de los hondureños. ¡Nada es imposible!