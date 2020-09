Santo varón

No hace falta decir que las empresas administradas desde el poder se encaminan al fracaso, no llegan a quiebra, se disuelven, porque siempre hay de donde echar mano, el dinero de todos los hondureños, cuyo sacrificio engrasa la maquinaria estatal, pocas veces en manos ágiles y competentes para lograr beneficios o por lo menos eliminar las pérdidas con destinado, todas, al erario nacional.

De momento, con la vista puesta en las necesidades o supuestas necesidades, la junta administradora ha identificado los primeros millones para echar a andar la empresa estatal que administre tres aeropuertos mientras llega la licitación internacional para la adjudicación de las terminales aéreas. Se olvidó el Gobierno que terminaba la concesión y, como en otras muchas ocasiones, la imposibilidad exige un “ínterin” mientras se rescata la normalidad y se aprovecha la anormalidad.

En eso de la transparencia falta mucho que recorrer y, lo malo, es que no haya ánimos para hacerlo, pues el florido discurso, vana retórica, no es acompañado por una agenda práctica y acciones determinantes en que la prioridad sea exclusivamente la defensa y protección de los recursos del Estado. Ahora ya en menos de un mes para terminar la concesión, cómo seguir el procedimiento y los pasos concretos para la administración de los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. La creación de una sociedad pública con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para la administración temporal de las tres terminales es presentada como solución al problema, creado por intereses tan claros que ya no hallan cómo ocultarlos; pero tampoco disponen de convicciones razonables que no sea la emergencia por la inmediatez.

Con antelación a estos tiempos de emergencia llenos de incapacidad en el menos malo de los casos, la nefasta experiencia cerca de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) es más que lección para evitar tropezar en la misma piedra a finales de este mes, cuando concluye la concesión de 20 años a la empresa InterAirports, cuyas responsabilidades asumirán los interventores con escasas garantías, a no ser que ocurra un milagro y podamos disfrutar del triunfo en una importante gestión gubernamental.

No hay expectativas a la vista, aunque lo que debieran apreciar los hondureños es la aplicación de la ley sobre quienes dejaron pasar el tiempo de la licitación con la explicación o excusa de la pandemia o la disolución de Coalianza. Para otras cosas sí que son ágiles y “sacrificados”.

Funcionarios de todos los colores son expertos en provocar emergencias para saltarse controles y rendimiento de cuentas y así obtener el “finiquito” de santo varón y muy sacrificado funcionario vía decreto.