Pruebas de ingreso

Desde los primeros días de la pandemia, los cambios fueron adquiriendo el calificativo de nueva normalidad, como si el más reciente pasado hubiese de cargar con el peso del calificativo vejez. Hoy, sin embargo, con la asunción de las novedosas condiciones que rodean las actividades personales y colectivas se va imponiendo otra definición de los tiempos del virus y ya se habla de “normalidad normal”. Asumidos los cambios, a velocidad supersónica, no queda más que el día a día con expectativas de mejoramiento.

Recientemente nos referíamos a otra gran responsabilidad al analizar la situación de la educación y sus nefastas consecuencias en miles de niños y jóvenes. En todos los niveles educativos se refleja el paso de la pandemia. Para algunos, la tecnología ha tratado de ser el placebo, pero no será, al menos por ahora, solución.

La manifestación más evidente la tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuya prueba de aptitud académica abre sus puertas a los egresados de secundaria para ingresar en las aulas, ir ampliando el nivel educativo e inyectar espíritu renovador con los recién llegados, de manera que en cada período el aumento de secciones refleja la necesidad cada vez mayor de ampliar la oferta educativa.

La pandemia se llevó también, de momento, la sangre universitaria nueva. No ha habido pruebas de aptitud, por lo tanto no hay nuevos ingresos. En el primer período, como el examen de admisión precedió a la emergencia a finales de enero, ya eran visibles nuevas caras, siempre reconocibles. El tradicional sobrecupo y la apertura de secciones recaía en las tareas administrativas de cada carrera. Todo se fue ordenando con la experiencia de muchísimos años y con certera normalidad.

Las pruebas para los dos restantes períodos quedaron congeladas y el temor, nada ficticio o exagerado, es que no se abra la puerta para el primer período del próximo año, con reducción de la población universitaria, que se reflejará en disminución del número de catedráticos por hora, puesto que la demanda laboral será menor; pero la parte más dolorosa es para miles de jóvenes que pierden un año, y no solo eso, pues habrá muchos cuyo desaliento los aleje definitivamente de la educación universitaria. Hay que buscar y hallar un sistema para que la normalidad sea normal con varias convocatorias, de manera que el número no sea riesgo para la salud de los aplicantes y profesores.

Lo necesario es anunciar una PA para que el primer período de 2021 reciba a los nuevos universitarios y el desarrollo de la educación superior se encauce en la normalidad normal.