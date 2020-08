Recuperar la confianza

Los hondureños estamos cansados de los escándalos de corrupción que se van sucediendo uno tras otro, sin aparente solución de continuidad. Y, desafortunadamente, no es que sea un fenómeno nuevo, pero en las circunstancias en que nos encontramos resulta mucho más doloroso y reprobable.

Desde que comenzó la crisis sanitaria se han gastado cantidades ingentes de lempiras en la compra de equipo de material de bioseguridad para el personal que enfrenta la pandemia en hospitales, centros de salud y estaciones de triaje. Ya, desde el principio, se levantaron voces que denunciaron la calidad del material adquirido y la falta de transparencia en las compras. El diputado Denis Castro Bobadilla, para el caso, mostró cómo algunas de las mascarillas que se habían comprado eran de papel y se desintegraban con facilidad.

Pero el escándalo de dimensiones épicas ha sido el de la compra de siete hospitales móviles por parte del entonces director de Invest-H, hoy bajo investigación, y que superó todas las expectativas en cuanto a falta de seguimiento de los procedimientos de cualquier adquisición con dinero del Estado, la prisa en la decisión de compra y en el desembolso por parte de las autoridades de Finanzas, el estado de algunos de los componentes de los dos primeros hospitales llegados a Puerto Cortés, etc. En un país en el que siempre se ha dicho que los escándalos no duran más de tres días, ojalá no vaya a pasar lo mismo con este, o que no suceda como con el del IHSS, que se ha prolongado demasiado y en el que buena parte de los sindicados y culpables o se dieron a la fuga, porque no hubo diligencia en su aprehensión, o se pasean impunes por nuestras calles y carreteras.

Ahora, la opinión pública vuelve a sorprenderse cuando se ha denunciado el aparente mal uso, también de dinero público, esta vez en la Comisión Permanente de Contingencias. Por un lado, se habla de sobrevaloración de material de bioseguridad y, por el otro, de gastos exagerados en la compra de alimentos.

El Gobierno y las personas que lo conforman están en la obligación de proceder a realizar las investigaciones pertinentes, de deducir responsabilidades y de aplicar, sin miramientos, todo el peso de la ley en contra de los que sean hallados culpables de actos de corrupción en este sentido. Ya decía, recientemente, en una de sus homilías, el cardenal Rodríguez Maradiaga, la corrupción es como un demonio que nos ataca a todos. Además, el presidente Hernández ha prometido dar su merecido castigo a los que sean encontrados cometiendo ilícitos en medio de la pandemia.

Se trata de adecentar a Honduras y de recuperar la confianza en nuestros dirigentes, que se encuentra muy dañada desde hace tiempo.