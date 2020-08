En muchos sentidos, las situaciones de crisis llevan al ser humano a encontrar soluciones creativas para sus problemas. Cuando la realidad impide el manejo habitual de una situación, como sucede en el momento actual, se buscan salidas que muchas veces terminan por ser más redituables que las ordinarias.

La pandemia ha hecho que miles de hondureños pierdan su fuente de sustento. Las empresas de diferentes tamaños y diversos giros productivos se han visto obligadas a suspender temporalmente a muchos de sus colaboradores, cuando no han tenido que cancelarlos.

Hombres y mujeres que trabajaban en sectores como el turismo o el comercio se han llevado la peor parte. Así, hemos visto cómo la mayoría de los hoteles llevan ya más de cinco meses cerrados y tiendas y restaurantes prestan servicios limitados, y no en todas las ciudades del país.

Sin embargo, la necesidad ha llevado a muchas personas a explotar una habilidad especial o a descubrir capacidades desconocidas y se han convertido en emprendedores. Lo cierto es que emprendedores siempre ha habido. Cada individuo que ha comenzado un negocio o montado una pequeña empresa es un emprendedor; cada ciudadano que ha hecho una nueva propuesta en el mundo de la moda, de la gastronomía, de la fabricación de artesanías ha sido un emprendedor. Lo que sucede es que ese nada nuevo fenómeno se ha convertido en motivo de estudio y promoción en distintos ámbitos, hasta llegar a ser materia a cursar en instituciones educativas de los niveles medio y superior.

Hoy vemos cómo, sobre todo a través de las redes sociales, gente de todas las procedencias sociales y de diversísima formación profesional ofrece una gran variedad de productos que les permiten ganarse la vida y desarrollar unas destrezas antes incipientes o hasta ahora conocidas.

Los emprendedores suelen ser gente con cierta dosis de audacia, corren riesgos, no invierten grandes capitales, pero ponen su dinero en juego. Y, aunque no siempre están acompañados por el éxito, adquieren aprendizajes y continúan tanteando opciones de negocio. Suelen ser inquietos, saben reconocer un nicho desatendido o descubrir una necesidad no sentida. No se conforman, no se echan a morir o a llorar, sino que buscan la manera de darle sentido a sus vidas manteniéndose activos, ocupados y procurando ganarse el sustento en medio de unas condiciones retadoras, desafiantes.