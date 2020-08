Para una reapertura segura

Todos esperamos que la reapertura de varios sectores de la economía que se ha llevado a cabo en los últimos días oxigene los bolsillos de muchas empresas y de cada uno de sus colaboradores directos y beneficiados indirectos. Luego de cuatro meses de receso que ha llevado al cierre temporal o definitivo de muchas grandes, medianas y pequeñas empresas, era necesario que se retomaran las actividades, que se recuperaran muchos puestos de trabajo y que un rayo de esperanza iluminara una situación por demás oscura.

La iniciativa privada ha actuado con toda la cautela y responsabilidad posibles, no solo siguiendo los lineamientos de la autoridad competente sino tomando todas las medidas de bioseguridad y contribuyendo, en la medida de sus posibilidades, con el montaje y operación de algunos centros de triaje y con la donación de importantes cantidades de material sanitario para el uso del personal que lucha en primera fila en contra de la pandemia.

Sin embargo, para que la reapertura sea más segura y se eviten más contagios y muertes, urge que se pongan otros medios para lograrlo. En primer lugar, es indispensable que la Secretaría de Salud y el resto de los entes gubernamentales involucrados en este asunto se aseguren de varias cosas. Para el caso, es necesario que la cantidad de pruebas PCR sean por lo menos el doble de las que se han tomado en los últimos días. Si no se superan las 2,000 pruebas diarias, los resultados que se obtengan no van a reflejar la realidad de los contagios y, por lo mismo, la propagación del virus continuará y no nos dará tregua. También es obligatorio, y lógico, que el personal médico y las enfermeras contratadas para el arduo trabajo que implica la lucha contra el covid-19 reciban su salario a tiempo y sin dilaciones. No puede repetirse lo que ha pasado en el Leonardo Martínez, en donde un grupo de profesionales de la salud se retiraron de sus labores porque, no obstante lo importante y delicado de su trabajo, no se honraron los contratos a tiempo.

En el marco del reinicio de la actividad productiva es imprescindible que cada quien haga su parte: las empresas siendo rigurosas en la implementación de los protocolos de bioseguridad, los trabajadores y la ciudadanía en general actuando con responsabilidad y el Gobierno cumpliendo a cabalidad con su parte: asegurando que cada vez se apliquen más pruebas y se procesen con mucha mayor diligencia y sin poner excusas, y cumpliendo los compromisos contractuales con el personal sanitario.