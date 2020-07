Desde que comenzó la pandemia de covid-19, una de las preocupaciones de los países en los que, como en el nuestro, los casos se han multiplicado de manera alarmante, ha sido “aplanar la curva”. En principio, “aplanar la curva” consiste en lograr que haya un número de contagios diarios similar, sin picos notables, hasta lograr un equilibrio entre nuevos infectados y curados. Se espera que, una vez se haya llegado a ese punto, los contagios comiencen a reducirse, la ocupación hospitalaria a desahogarse y la mortalidad vaya a la baja.

Lo más complicado de todo eso es lograr lo primero: un número de contagios diario similar que permita predecir el futuro inmediato, para así tomar las medidas que impidan el desborde del sistema sanitario. Ya sabemos que, para ello, es indispensable seguir a rajatabla las indicaciones de las autoridades del ramo, aquí y en el mundo entero, y que no varían no importa la latitud: distanciamiento social, limpieza frecuente de manos y uso de mascarilla cuando el distanciamiento no es posible o como medida profiláctica universal.

En Honduras no hemos logrado llegar a “aplanar la curva”. Los casos continúan en ascenso y, tanto en Cortés como en Francisco Morazán, los enfermos de covid-19 se cuentan por miles, y ni siquiera hay certeza de la magnitud real de la cantidad de contagios. Entre los palos de ciego que ha dado el Gobierno y la falta de disciplina de la población es muy difícil proyectar cuándo comenzará el aplanamiento y, lo que todos esperamos, el descenso de la curva.

Además, como lo han señalado los expertos en salud mental, hay otra curva que ha ido en ascenso y que urge aplanar: los casos de ansiedad y depresión, junto con otros trastornos psíquicos relacionados, han crecido en forma exponencial. Y no es para menos; la incertidumbre económica, la pérdida de empleos, la enfermedad o muerte de seres queridos, la luz al final de túnel que aún no se divisa, tienen de correr a miles de hondureños.

Esta “curva”, sin embargo, de alguna manera es menos complicada de “aplanar”. Al final, nuestra manera de reaccionar ante los condicionantes externos, depende de cada uno de nosotros. Es cierto que hay personas con un mayor grado de resiliencia y reciedumbre, pero, en general, todos podemos entrenarnos para conducir nuestras emociones y para no vivir a merced de ellas.

Para ello también se han dado, a nivel global, algunas líneas que hay que considerar: evitar la sobreinformación, llevar una alimentación sana y balanceada, realizar actividad física, buscar cercanía afectiva, por ahora a través de la tecnología, con familiares y amigos, y, por supuesto, mantenernos ocupados.