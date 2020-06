La vida después de la pandemia

La librería Editrice Vaticana publicó recientemente una colección de textos, algunos a partir de su predicación oral del papa Francisco. En ellos expone sus preocupaciones y esperanzas ante esta situación inesperada y que tanta incertidumbre ha causado en el mundo entero. Son escritos entrañables. Francisco no solo se dirige a los cristianos sino a todos los hombres de buena voluntad; no importa su fe, procedencia, estatus social, nivel profesional o estrato económico. Es un discurso lleno de realismo, duro muchas veces, pero con un fondo optimista que anima a ver la luz al final de túnel y a no caer en el pesimismo ni en la desesperanza.

Las ideas madre de todo el libro, un libro breve, por cierto, parten del primer texto. En él se reproduce el mensaje pronunciado por Francisco el 27 de marzo, ante una Plaza de San Pedro vacía, mientras una llovizna pertinaz caía sobre Roma. Entonces comparó al planeta con la barca agitada por los vientos en la escena evangélica de la tempestad en el mar de Tiberíades. La pandemia, señala el papa, nos ha hecho sentir “frágiles y desorientados”, pero nos ha hecho ver que estamos obligados a “remar juntos”, que nos necesitamos los unos a los otros y que no podemos “seguir cada uno por nuestra cuenta”.

Más adelante, en otro de los textos, Francisco denuncia la indiferencia. Dice que solo unidos podemos enfrentar la pandemia. Llama a los políticos a trabajar en favor del bien común y pide que se relajen las sanciones a aquellos países que las sufren y que, por lo mismo, tienen dificultades para ofrecer la ayuda adecuada a sus ciudadanos. Señala que deben superarse las rivalidades y que se debe reconocer que somos “partes de una única familia”. Clama porque palabras como “indiferencia, egoísmo, división y olvido” no se escuchen en este tiempo.

Y, por supuesto, el papa invita a la esperanza, propone la alegría. Remite a los ejemplos de los trabajadores de la salud, de los reponedores de góndolas en los supermercados, los transportistas, las fuerzas de seguridad, etc. que, a pesar de tener tanto en contra, no cejan en su tarea. Casi al final, Francisco advierte que los anticuerpos para derrotar la indiferencia son “la justicia, la caridad y la solidaridad”. Porque no debe tolerarse que unos vayan adelante mientras otros se quedan atrás. Y esto no es ideología, afirma, es cristianismo. Y así es, que no nos quepa duda.