Todos debemos cuidarnos

Uno de los errores que solemos cometer los seres humanos es pensar que hay cosas que a nosotros no nos van a pasar. Quién sabe por qué razón muchas veces nos comportamos como si fuéramos inmunes a ciertas situaciones, a sufrir algún tipo de percance, a sufrir un asalto; por ejemplo, o a pescar alguna enfermedad. Así, podemos ir por la vida, tranquilos y confiados, sin tomar las precauciones y cuidados que la realidad actual exige. No es hasta que algún conocido, algún amigo o un miembro de la familia se ve afectado por una desgracia menor o mayor que reaccionamos y caemos en cuenta de que también somos vulnerables, que no estamos exentos de nada.

Lo anterior también ha pasado con la actual emergencia sanitaria. Primero, porque las noticias iniciales sobre el luego denominado Covid-19 fueron realmente confusas: que no había certeza si podría transmitirse entre seres humanos, que no afectaba a la población más joven y que sus niveles de mortalidad eran ínfimos. Luego porque, no obstante, la metáfora de la aldea global hipercomunicada es pasmosamente verdadera, China se concibe aún como un territorio lejano y que esa lejanía nos mantenía a salvo. Y, finalmente, porque, como se ha señalado al principio, casi de manera inconsciente, pensamos que todos podían contagiarse, menos nosotros mismos.

Luego, cuando se presentaron los primeros casos, y esto ha sucedido en el mundo entero, pensamos que serían casos aislados y que, por lo mismo, el brote se contendría con cierta facilidad. Después fuimos escalando una etapa tras otra hasta que, como si el círculo se fuera estrechando, vimos cómo vecinos y personas cercanas comenzaron a enfermarse. Hoy, todos somos sospechosos de ser portadores del virus y, no podía ser de otra manera, hemos terminado por danos cuenta de que ni somos inmunes a nada ni estamos exentos de nada.

Además, con la reciente reanudación de distintas actividades productivas en todo el país, debemos extremar las precauciones. La llamada “reapertura inteligente” de la economía era impostergable, ya que continuar paralizados podía contraer consecuencias sociales catastróficas; pero cada hondureño que trabaja y cada hondureño que adquiere un bien o un servicio debe seguir, al pie de la letra, cada uno de los procedimientos indicados y tomar cada una de las precauciones recomendadas para preservar la propia salud, la de sus seres queridos y la de todas las personas que se mueven en su entorno. Todos debemos cuidarnos, así están las cosas: todos.