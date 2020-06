Brecha a cerrar

La suspensión de clases en el sistema educativo nacional, en sus niveles primario y medio, desde la tercera semana de marzo, ha puesto, de nuevo, en evidencia la profunda brecha que existe entre nuestra educación pública y el subsistema privado. Duele decirlo, pero lo cierto es que hay una diferencia notable entre las competencias que logran desarrollarse en la mayoría de las escuelas e institutos de educación media administrados por el Estado y las que son manejadas por particulares. De ahí que miles de padres de familia hacen grandes esfuerzos por matricular y mantener a sus hijos en instituciones no gubernamentales.

La emergencia sanitaria ha obligado a dejar las aulas y a convertir los hogares en espacios pedagógicos, gracias al uso de la tecnología. Hoy por hoy, miles de niños y jóvenes han podido continuar con sus estudios al hacer uso de distintas plataformas que los mantienen conectados con sus escuelas y colegios, y, aunque la relación personal maestro-alumno, continúa siendo necesaria e insustituible, han continuado formándose y, no menos importante, están logrando salvar su año académico.

Pero, lo anterior, está siendo posible en la mayoría de los centros de educación privados, no así en todo el subsector público. Hay miles de niños y jóvenes que corren el riesgo de perder el año académico porque han dejado de recibir clases y porque, desde marzo, su proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto gravemente afectado o totalmente interrumpido. Y, en este caso, la culpa no es de los docentes de los centros administrados por el Gobierno, sino que la situación es producto de un panorama de inequidad en el acceso a los recursos tecnológicos, de modo que hay estudiantes de los niveles primario y medio que, aunque quieran, no pueden continuar con su formación intelectual porque carecen del equipo necesario y adecuado para hacerlo.

La problemática no es exclusiva de nuestra niñez y juventud. En países desarrollados, como Italia o el Reino Unido, se ha hecho público el debate sobre esta situación: hay alumnos, en esas latitudes, que no tienen acceso a una computadora en su casa y, por lo mismo, no pueden continuar con sus estudios. Pero esa realidad no debe convertirse en nuestro consuelo.

Esta coyuntura sanitaria debe ayudarnos a reconocer los retos, los desafíos, de nuestro sistema educativo, y de buscar las estrategias para enfrentarlos y superarlos. De lo que se trata es de evitar que la brecha entre los subsistemas público y privado se continúe profundizando, porque esta niñez y juventud representan el presente y el futuro de Honduras de manera conjunta, porque son ciudadanos del mismo país y no son habitantes de distintas galaxias.