Echar cuentas

San Pedro Sula, Honduras

Hacer las cuentas es la pregunta en todos los ámbitos para conocer de lo que se dispone, calibrar la disponibilidad y conocer las previsiones reales, nada de ficción. El “echemos cuenta” es fundamental en las economías: personal, familiar, empresarial y del Estado, pues la última será un fiel reflejo de las tres primeras, fuentes netas de recursos para la sociedad.

La administración pública no crea riqueza, aprovecha la de los ciudadanos y empresas, y hacia estos debiera encauzar la utilización efectiva y provechosa de los bienes aportados por la laboriosidad particular y colectiva.

Aquellos aires de bonanza del año pasado con ingresos tributarios como base para la elaboración del presupuesto nacional se hicieron humo, dejando por el suelo, como no podía ser de otra manera en la pandemia, el bonancible panorama fiscal de los dos primeros meses del año. Llegó el cierre, se contrajo toda la actividad, hasta la familiar, con una caída de ingresos por el orden del 21.9%.

Esto significa que, en los primeros cinco meses del año, la recaudación fiscal ha caído casi diez mil millones y las previsiones para el resto del año apuntan hacia el “desastre” por las consecuencias directas e inmediatas de la pandemia. Mientras la máquina no agarre velocidad, y tardará, el grueso tributario será más que débil, insuficiente para el gasto “normal” de una muy abultada administración pública.

Las consideraciones serias para enfrentar el grave problema no apuntan aún hacia el núcleo de las cuentas públicas, pues si los ingresos calculados ayer no son los de hoy, habrá que “hacer cuentas” y recortar donde haya que hacerlo, pues no están los tiempos para sostener burocracia, sino para utilizar racionalmente los escasos recursos en aquellas áreas prioritarias, salud, el gran desafío, y educación, la asignatura pendiente en todas las administraciones.

Claro que es más atractivo adular los oídos con mensajes de facilidades financieras, préstamos, donaciones y salida al mercado con bonos del Estado. Eso del sacrificio y de las prioridades no cabe en la agenda de las Secretarías de Estado, y así los guiños desde afuera se convierten en reclamos desde adentro, que hacen más pesada la carga y mayor la hipoteca para las generaciones venideras.

La prioridad, revisar el presupuesto y “recortar”. Cayó la recaudación tributaria. ¿Más deuda? Y el problema seguirá porque no hay varita mágica para hacer presente el pasado, que, aunque penoso, ayudaba a sobrevivir. Ahora, el sacrificio es mucho mayor, pero se debe iniciar por arriba, lo cual es una utopía o, según la expresión optimista del Sabio, “soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar”.