Prudencia y sentido común

La relativa apertura económica que el país entero experimentará a partir de mañana, aunque los contagios por Covid-19 no han disminuido, y ante la necesidad perentoria de reactivación que la realidad nacional exige, va a requerir de los hondureños que hagamos uso más que nunca de la prudencia y del sentido común.

Una persona prudente es alguien que posee capacidad de observación, que procura no precipitarse ante los acontecimientos y que es capaz de tomar lecciones del pasado. En este momento será, pues, fundamental, que estemos permanentemente atentos a nuestro entorno para saber cómo comportarnos, para tomar las medidas de precaución y para no descuidarnos, ni descuidar a los que están bajo nuestra responsabilidad, tanto en la familia como en la empresa.

Tenemos suficientes referencias sobre la experiencia de otros países y sus procesos de reapertura; pero como cada pueblo posee su propia idiosincrasia deberemos actuar a partir de nuestra particular realidad.

Lo que se nos ha venido repitiendo y debemos poner en práctica es que las medidas de higiene y el distanciamiento social no son optativos, sino de vital importancia, que no podemos ir a trabajar, ni usar ningún tipo de transporte sin usar mascarilla y que al menor indicio de contagio tenemos que recurrir al personal médico que tengamos más cercano, además de aislarnos hasta que no estemos seguros que no hemos sido alcanzados por la pandemia. Lo que hasta ahora es evidente es que las personas que han acudido de manera temprana a servicios de salud y han obtenido un diagnóstico a tiempo han salido bien libradas del Covid-19.

Luego, aquellos que tienen bajo su tutela a otros individuos con enfermedades de base o que ya son mayores deberán siempre evitar sus salidas innecesarias para no que no se expongan imprudentemente y no pongan en riesgo su vida.

La autoridad ha emitido una serie de disposiciones, de obligatorio cumplimiento, para asegurar el cuidado de la salud; pero, al final, será cada hondureño el que, en conciencia, tomará las precauciones indispensables y usará su sentido común para cuidarse a sí mismo. Además, hace falta que no pensemos de manera aislada o solo en nosotros mismos, sino en la salud y el bienestar de todos.

Hoy es más verdad que nunca que estamos juntos en el mismo barco navegando sobre un mar proceloso, y que, también, todos debemos salir adelante.

De ahí que no está de más repetirlo: prudencia y sentido común, a partir de mañana y de ahora en adelante.