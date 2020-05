Día a día la información oficial señala el epicentro de la epidemia, que es un reflejo no solo de lo que hay, sino, desgraciadamente, de la atención que se proporciona para amortiguar los golpes, mitigar los daños y limitar la expansión.

En dos semanas, según las proyecciones, el valle de Sula alcanzaría un nivel que haría colapsar los hospitales que se hallan ya con una ocupación de enfermos de Covid en cerca de un 80%.

Hemos insistido desde LA PRENSA en que el proceso para la obtención de resultados ha sido lento y notoria la falta de material para realizar las suficientes pruebas en San Pedro Sula.

Además, seguimos teniendo los componentes peligrosos para la explosión masiva de la pandemia, el desinterés por protegerse es el peor.

La enfermedad no ha tenido la suficiente contención pese al largo confinamiento y a las medidas de seguridad, que no han sido suficientes. Y sí, se esperan días con graves e inminentes riesgos de contagio en la familia, en el vecindario o en los trabajos si no se atienden protocolos de bioseguridad.

La voz se alzó también en otra gran ciudad, en plena expansión en tres décadas, Choloma, adonde la atención se remite a la Capital Industrial.

La filósofa estadounidense Martha Craven Nussbaum señala con mucha precisión que es necesario calibrar los riesgos en la crisis; pero “el único problema es que debemos fiarnos de los políticos y de sus sabios de referencia”, expertos en la manipulación de las emociones.

El problema es complejo y la propuesta de una solución inmediata es simplista y perniciosa.

La alerta debiera seguir sonando en la propuesta e implementación de la apertura de las actividades diarias a las que, gradualmente, se van incorporando los hondureños, cuyas necesidades multiplican el riesgo de manipulación sumamente vulnerable. Basta entrar en el mundo de las redes sociales, no tan sociales como se califican, para conocer más medias verdades y mentiras que hechos verificados.

El contagio del Covid-19 se ha afincado en el valle de Sula. Desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social, adonde aumentó la experiencia positiva en el tratamiento de los enfermos, demandan a la Secretaría de Salud la entrega de medicamentos utilizados en las fórmulas “maíz” y “catracho”.

¿Por qué llegar tarde con remedios a la mano? Esperar los hospitales de Turquía es quimera, “serán muchos” para entonces los muertos…