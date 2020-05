Estas dos palabras pronunciaron centenares de personas con el agregado de “¡gracias a Dios!” al leer LA PRENSA o escuchar que se lograron transformadores y se trabaja en instalación de línea para llevar la electricidad a la carpa que servirá de hospital en Villanueva. También terminará la instalación de la tubería de agua, lo que abre la posibilidad de que Salud comience a trasladar el equipo médico necesario y, sobre todo, se contrate el personal médico, enfermeras y seguridad, lo cual no será poco, aunque haya sido mucho, demasiado el mes transcurrido para ver luz al final del túnel.

Contrasta la parsimonia de los funcionarios y el lloriqueo, léase negativa, a proporcionar recursos a una zona convertida, por muy diversas razones, en la de mayor afectación del país. Sorprendió la cifra oficial de casos positivos del miércoles con un aumento sustancial de contagiados en el departamento de Cortés, 191 nuevos casos.

Insensibles los números y estadísticas, pero no así las personas de la zona industrial y más productiva del país, cuya confianza en las medidas de bioseguridad son muy débiles y las iniciativas y trabajos en la zona escasos, por lo que las previsiones cercanas, a las que nos referíamos recientemente en esta misma columna, son aterradoras no solo por el masivo contagio, sino por la incapacidad del sistema de salud de dar atención a los enfermos.

Que se haya tenido que esperar un mes tiene sobrada explicación en el enredo burocrático, con daños y perjuicios para todos los hondureños. He aquí el triángulo, no de las Bermudas, pero sí algo similar: Copeco instala las carpas, Salud no se “entera” y el alcalde de la Ciudad que endulza a Honduras llamando a un lado y otro, pero de la carpa, durante un mes, solo se sabe que la dejaron ahí.

La declaratoria de emergencia, de confinamiento absoluto, parece recaer en la población en general y en las compras directas con los abundantes recursos financieros aprobados por el Congreso. Al equipo, como el de la Enee; a los empleados públicos, excepto el personal sanitario y auxiliar de Salud, no les roza la emergencia. Que sean otros los que hagan, si pueden hacerlo.

La populosa zona del Valle de Sula en zona metropolitana, fuentes de la mayor parte de recursos al erario nacional y gran empleadora, carece de una mínima red hospitalaria. Ni siquiera la emergencia ha sacudido al Gobierno: tras un mes de instalación de lo comprado hay disponibilidad de cable, postes y transformadores, uno de ellos donado.

“Por fin, ¡gracias a Dios!”, escuchamos en Villanueva, Pimienta, Potrerillos y San Manuel.