Tarea de todos

Los obispos hondureños que con motivo del inicio de la Cuaresma pidieron “desterrar el odio, la rivalidad y la división que atentan contra las relaciones humanas y destruyen la caridad fraterna” han enviado recientemente otro mensaje de esperanza al pueblo hondureño a la luz de la celebración litúrgica de la de Resurrección. Sacrificio y cruz seguidos por la resurrección y triunfo de la vida es la imagen del momento histórico de nuestro país en el que la crisis sanitaria debe hacer germinar una mejor Honduras en convivencia, libertad, justicia y paz.



El mensaje envuelto en el espíritu de la Pascua, paso a la vida y libertad, señala puntualmente algunos de los problemas endémicos agravados por la pandemia que exigen soluciones con responsabilidad compartida, no atrincherarse en políticos y funcionarios que, por muy buena voluntad que muestren, no dan la talla en los sectores más vulnerables a lo que habrán de sumar dedicación, honestidad y solidaridad.



El llamado a construir el mundo, el país que nos merecemos no es de figuras mesiánicas ni discursos retóricos ni de consulta o decisiones a grupos identificados o cercanos al quehacer oficial, sino que el nuevo camino del pueblo hondureño “no lo decidan unos pocos, sino entre todos, porque la victoria debe ser de todos”.



El mensaje pone el dedo en la llaga, esa herida permanente que es más dolorosa cuanto es más generalizada, olvidada y contagiosa. Por ello señala que “la corrupción echa por tierra toda autoridad y lo lanza de nuevo a la desconfianza y la ingobernabilidad, cuyas consecuencias con fatales para todo el país”. Actuación rápida y contundente debe ser la ruta más rápida contra la corrupción, pues la emergencia no solo debe aplicarse a las compras y contratos, sino a la inmediata evaluación en el manejo de los recursos del Estado.



Más en concreto y como principios fundamentales del “catecismo” de la pandemia, los prelados proponen la solidaridad, “pues solamente juntos superaremos esta crisis”; el bien común, brújula de orientación de todos los sectores, para enfrenta la pobreza, la de ahora y su aumento pues a los factores más tradicionales se sumará la pérdida del empleo formal y la expansión de la economía de supervivencia; la transparencia “en los trámites y procesos administrativos” en este esfuerzo de todos contra la pandemia, y el diálogo, arte de saber escuchar y presentar iniciativas en confluencia hacia el vértice del problema. En estos días cercanos aún a las fiestas pascuales nos recuerdan que “con el Resucitado caminamos en la esperanza, nos llenamos de energía y luz para ser artesanos y testigos de un mundo nuevo, de una Honduras nueva y mejor”.