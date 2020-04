A los seres humanos nos cuesta mucho lidiar con la incertidumbre. No saber qué va a pasar, cuándo y cómo va a pasar suele generar cierta angustia e incrementar los niveles de frustración de cualquier persona. Porque a todos nos gusta pisar sobre terreno firme y no acostumbramos ser muy amigos de las sorpresas, aunque estas terminen por ser agradables. Y resulta que ahora nos encontramos en una situación en la que sobran las preguntas y parecen escasear las respuestas seguras. Pero, igual, debemos enfrentar la realidad y evitar que nos afecte de manera irremediable.

En esta coyuntura, como en muchas otras en la vida, pesa mucho la actitud que, como personas y como país, asumamos. Podemos echarnos a morir y pensar que todo ha terminado o, como debe ser, entender que, como tantos han dicho, de peores ha salido la humanidad y Honduras como nación. La historia ha sido una cadena ininterrumpida de triunfos y desgracias, guerras y tratados de paz, pestes desoladoras y resurrecciones luminosas. Y esta no será la excepción.

Sin embargo, para que la luz al final del túnel ilumine suficiente y luzca esperanzadora, para que estemos cada vez más convencidos que el futuro no se ha esfumado, cada uno, cada una, debemos tomar control de nuestra particular situación y actuar, aunque cueste, con decidido optimismo. Pero un optimismo que produzca frutos, no uno cándido y soso.

Para eso hay que comenzar por mantener un orden básico en las ocupaciones de cada día. Muchos de los relatos de hombres y mujeres que han tenido que sufrir largos períodos de confinamiento, el caso de Ana Frank durante la II Guerra Mundial es ampliamente conocido, parten de esta idea: hay que establecer una rutina diaria que le dé marco a la existencia.

Partamos de ponernos un horario, de no vivir los días como sonámbulos; no nos levantemos ni nos vayamos a la cama a cualquier hora; mantengamos las horas para tomar los alimentos, y las de cualquier otra actividad que ordinariamente realizamos. Luego, batallemos en contra del miedo, que nos vuelve hoscos en el trato, malhumorados o permanentemente metidos dentro de nosotros mismos. Sobre todo, los padres de familia y los adultos que conviven en el hogar, deben echar mano de toda su madurez y autogobierno para transmitir equilibrio, serenidad, paz. Ante la incertidumbre que los hondureños enfrentamos hoy, no queda más que hacer de tripas corazón y caminar con gallardía hacia adelante, siempre hacia adelante.