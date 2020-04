Decir que se sufre crisis de ansiedad y lograr que los medios de comunicación se hagan eco de ese supuesto estado de ánimo puede ser un ardid para pasar hoja y mejorar imagen, cuyo deterioro ha ocupado numerosas páginas y tiempo a los periodistas. Claro que la ansiedad está condicionada a un pre y con él explicamos y entendemos la situación de artistas, cantantes, deportistas, acostumbrados a estar en la mira con sustanciales contratos en su profesión.

No intentamos menospreciar a nadie, pues cada uno cosecha lo que siembra y cultiva. En todos los campos profesionales conocemos personas que no necesitan escándalos ni adefesios para sobresalir. No necesitan estar en los medios de comunicación para no ser olvidados, al contrario de otros que se zambullen en extravagancias, se saltan el orden regular de la convivencia e, incluso, lo encauzan hacia la opinión pública para caer en el olvido.

En estos tiempos de cuarentena han abundado estos personajes. Durante unos días presumieron de ser personas felices en sus mansiones, en sus deportes y otras actividades compartidas, pese a la crisis sanitaria. Cuando fueron objeto de repulsa y condena bajaron su dinamismo y para no ser olvidados pregonaron que sufren ansiedad. ¡Pobrecitos!

Ansiedad, el padre de familia que lleva dos meses sin recibir sueldo y no sabe cuándo se reincorporará a su trabajo. Ansiedad, la del joven emprendedor que hace unos meses inició con viento favorable su singladura en un mar tranquilo y hoy se halla a punto de naufragar.

Tuvo que postergar su fecha de boda, su graduación en la universidad y le acosa el pago de compromisos financieros.

Esto sí que puede ser la antesala de ansiedad, como para muchas personas, el empeño de lucha y las dificultades diarias empujan fuertemente a vencer el desafío por la existencia en situaciones con muy arraigado instinto de supervivencia, que muchos, crisis de ansiedad, perdieron en el lujo, los vicios y los aires de superdotados.

Al final, el mismo virus causa en unos crisis de ansiedad; en otros, monotonía o aburrimiento, y en unos terceros, la oportunidad de hacer lo que no se hacía, la disponibilidad de terreno fértil para múltiples ideas creativas.

Aunque aireen y publiciten sus crisis de ansiedad, el motivo es evidente, aunque la tragedia envuelva la humanidad, siguen siendo admirados de su ombligo y autovíctimas, no reconocidas, de una vida en el alto de la cresta de la ola, en la que también llegan a temblar y de la que caen.