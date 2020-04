Pese a que día tras día el departamento de Cortés es identificado como el epicentro de la epidemia, la apertura y el funcionamiento de un hospital móvil en Villanueva se halla en veremos, no por la adquisición de camas y equipo médico, sino por la falta de electricidad, agua y servicios sanitarios. Todo un desafío en una emergencia en la que los hospitales de San Pedro Sula se hallan al borde del colapso.

Volvemos a lo mismo, ¿es que la emergencia solamente es para las compras directas y no para que ministros, funcionarios y empleados públicos se impliquen directamente, en el lugar de los hechos, no a la distancia o, como se estila ahora, con el teletrabajo desde la comodidad de la oficina?

En el departamento más duramente golpeado, la proyección del Gobierno es tan débil que apenas después de un mes en cuarentena dan a conocer nombramientos, a anunciar decisiones con meta de la próxima semana, aunque si falla el fontanero, el electricista y no se encuentra personal sanitario la atención de los pacientes seguirá en ilusión.

Es cierto que desde las bien equipadas y confortables oficinas se siguen los avances y hasta se airean en espacios publicitarios, las dificultades, que en situaciones normales serían objeto de conversación por unos días a la espera del material y personal, son inaceptables cuando el número de enfermos aumenta y víctimas mortales llegan a tumbas ignoradas.

Que no se pueda aplicar la emergencia al personal del Gobierno o municipal, que no haya disponibilidad de un transformador y de personal de la Enee para su instalación, que no se hayan instalado sanitarios, como sucede en el casi abandonado hospital móvil de Villanueva, es de lo más irracional y absurdo que podemos imaginar.

La pregunta viene sola, ¿quién responde por todo esto? Como casi siempre la ineptitud, lentitud y desinterés real se cubre con los enredos de la burocracia y, como no queriendo quedar mal, sale la promesa “la próxima semana”.

En las últimas horas, el Presidente visitó San Pedro Sula como muestra de su interés, pero sería mayor si hubiese personal trabajando las 24 horas para instalar los servicios básicos y otro, también 24 horas, para presentar una oferta atractiva de empleo a médicos, enfermeras, técnicos, personal de limpieza, etc. Comprendemos que no es lo mismo redactar un editorial que enfrentar el grave problema sanitario, pero ante el desafío por vivir de centenares, quizá miles de hondureños, la responsabilidad personal y de organismos no se ciñe a horarios ni días. Claro que a ello la sociedad debe corresponder con gratitud y el Estado con recursos extraordinarios que compensen, aunque no plenamente, la labor y el riesgo en la atención a los pacientes.