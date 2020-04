No nos cabe duda de que la batalla que estamos librando los hondureños contra la pandemia del Covid-19 debe ocupar un lugar de suma importancia entre las preocupaciones y las acciones del Gobierno y de la ciudadanía. Es urgente que cada uno haga lo que le toca y que no bajemos la guardia, en ningún momento, para que tengamos la menor cantidad de fatalidades posible y para que el sistema sanitario no se vea desbordado de tal manera que se vuelva imposible la atención de los contagiados que la requieran.

Sin embargo, no debemos descuidar el otro frente sanitario que desde hace años nos viene causando problemas y que, cada cierto tiempo, produce muerte y dolor entre la población.

El Covid-19 no debe llevarnos a olvidar que el dengue continúa siendo un notable enemigo que genera una gran inversión pública, una gran cantidad de horas y días laborables perdidas y que, ya hemos dicho, causa la muerte de una cantidad considerable de compatriotas.

El Covid-19 es un mal que todavía no se conoce plenamente y cuya contención es compleja y exige muchísima disciplina de parte de toda la comunidad. Sabemos, por lo menos, que unos hábitos básicos de higiene y el distanciamiento social permiten controlar la diseminación del virus, como las experiencias china y europea lo han demostrado. Aun así, por la novedad de la enfermedad hay preguntas todavía sin respuesta.

No pasa lo mismo con el dengue. Conocemos al vector que lo transmite, sus hábitos reproductivos y las armas que tenemos a mano para luchar en su contra: evitar los criaderos de zancudos, eliminar los que, involuntariamente, existen en nuestras casas y en los alrededores porque, se nos ha repetido hasta la saciedad, si no hay criaderos, no hay zancudos que transmitan el dengue.

La situación es muy seria. La población afectada por el dengue se ha incrementado cerca del 40% en algunas zonas del país y muchos de los casos de dengue, sobre todo de dengue grave o hemorrágico, requieren hospitalización. De modo que, entre el Covid-19 y el dengue, todo el sistema sanitario puede ser sometido a una presión que muy difícilmente podría soportarse.

De modo que, así como se nos está insistiendo en que nos lavemos las manos con frecuencia, que usemos mascarilla y que no saludemos de beso ni de abrazo, debemos también extremar las medidas para mantener el dengue a raya y no nos cause más problemas que los que ya tenemos.