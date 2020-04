Con el concurso de todos

La compleja situación en la que Honduras se encuentra no podrá resolverse exitosamente si no arrimamos el hombro todos. En esta coyuntura debemos olvidarnos de que pertenecemos a un partido político, a un gremio profesional, a una central sindical o una organización empresarial, ya que la suerte que el país correrá terminará por afectarnos a todos, sin excepción.

Da pena que, a pesar de que se posee clara conciencia de la emergencia que enfrentamos, no por eso dejan de escucharse voces que, en lugar de sumar, restan, que buscan sembrar confusión y desconfianza, de gente que no se cansa de hacer política. Es una lástima que, viendo la postración de tanta gente, no solo por temas de salud, sino también por temas económicos, el énfasis se ponga en los desaciertos de la Secretaría de Salud o en los posibles casos de corrupción que, en medio del desconcierto, se están llevando a cabo. Respecto a la última afirmación, la población espera que lo señalado por el presidente Hernández, en el sentido de que todo aquel que se aproveche de la situación para cometer actos de rapiña en contra del erario será puesto a la orden de los tribunales, se haga realidad. Porque si la corrupción, el robo, ya es una lacra moral que ha causado gravísimos daños a este pobre país, aquel que se atreva a sacar provecho personal de la calamidad actual debe recibir la reprobación pública y ser expuesto a la mayor vergüenza por la maldad que subyace en su actuación.

Tanto en Asia como en Europa, lo peor de la pandemia parece estarse superando, lo cual nos debe hacer tener esperanza y entender que, así como ha habido un principio, habrá también un fin; pero el fin depende mucho de la estrategia a utilizar y de la actitud de la ciudadanía. Además, Honduras no posee, ni de cerca, las fortalezas financieras de algunas de las naciones que van saliendo del túnel, por lo cual hará falta mucha creatividad de parte de todos los sectores para saltar este bache con la mayor solvencia posible. Habrá que aprovechar, con toda la prudencia del caso, toda oportunidad que facilite le reactivación del aparato productivo para que el daño no sea irreversible.

Hay mucha gente en este país que vive de lo que hace en el día, y hay muy pocas empresas que pueden sobrevivir sin producir y sin desangrarse por el pago de salarios durante períodos prolongados. Así que toca hacernos un nudo, desarrollar la capacidad de escucha y de consenso y, sobre todo, poner a Honduras por encima, muy por encima, de mezquindades y politiquerías.