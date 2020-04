Solidarios

Esto va para largo. No es que la cuarentena haya abonado el pesimismo en nuestro pensamiento y los ánimos vayan decayendo. No. Es que la trágica experiencia de países, medida en el tiempo, es una lección que debemos aprender para seguir enfrentando la epidemia con el mejor de los remedios, estar en casa, y fortalecer el espíritu, pues no solo conocemos lo que sucede en cabeza ajena, sino que queremos aprender en ella, como nos indica la sabiduría popular.

Otra semanita en confinamiento total que es resultado de los casos positivos y necesidad para detener la pandemia. Aunque el número de pacientes aumenta cada día, nos referimos a los datos oficiales del jueves que debieron sonar como trueno de verano en Cortés. De los 88 casos analizamos en el Laboratorio Nacional de Virología, 39 dieron positivos, de ellos, 27 de San Pedro Sula. Los demás de municipios cercanos.

En otros países se habla de la curva, gráfica para mostrar el movimiento a la espera de una caída sostenida para calificar la situación con luz al final del túnel. Entre nosotros no hay ni siquiera atisbo de luz por lo que el confinamiento continuará. Lo importante y necesario, sin embargo, es que la población lo acate y cumpla con las medidas elementales: mascarilla, lavado de manos, distancia social, para detener la propagación.

Aumentar los días de encierro o restricción absoluta se ve como una necesidad para ganar definitivamente la batalla contra el virus y aunque haya quien resbale ya intencionalmente hacia el campo político no es momento oportuno ni responsable para encauzar agua al molino propio, pues lo grave y urgente es la vida de los hondureños amenazada por la enfermedad y por la carencia de alimentos.

Este es el escenario diario en el que se agravará la pobreza y la exclusión con el empeoramiento de las perspectivas económicas, innegables ya, por lo que la convocatoria no es para el juego electoral, ni para ir haciendo hueco y ubicarse favorablemente en el ambiente partidista, sino para la solidaridad, pues el hoy es grave, pero el mañana lo será más si irresponsablemente se da la espalda a la gran crisis social previsible.

Hay acuerdo en el sector económico financiero. El plan para potenciar la producción agrícola con sistema de riego ayuda para la producción y garantía en los precios y asegurar los alimentos básicos en la dieta de los hondureños, de manera que contra viento y marea dispongamos de granos producidos en nuestra tierra.

Solidarios todos debe ser el lema al terminar de pasar el túnel y recibir plena luz que es expectativa de un mejor futuro cuando todo esto haya pasado.