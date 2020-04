Una Semana Santa para recordar cuando todo pase viven millones de cristianos que en estos días expresan su fe desde lo profundo de su corazón, en una combinación, también arte, de creencia y tradición. Este año no pudo ser así, pero, como explicó el obispo sampedrano Ángel Garachana, con la casa como templo y la familia como iglesia celebremos los acontecimientos de estos días, en los que el recuerdo y la escenificación nos presentan el camino de la cruz hacia la resurrección, fortaleza, valor y esperanza.

La pandemia del coronavirus ha condicionado y lo seguirá haciendo por meses la vida en casi todos los países. En unos más que en otros, pero los ciudadanos más responsables advierten que la situación es tan grave que tendrá un grandísimo costo en vidas humanas.

Con un mensaje de esperanza, redentor, se ha dirigido el papa Francisco a la humanidad, a cada uno de los creyentes para iluminar estos días de angustia e incertidumbre. “Cuando nos sintamos entre la espada y la pared, cuando nos encontremos en un callejón sin salida, sin luz, sin escapatoria, cuando parezca que ni siquiera Dios responde, recordemos que no estamos solos”.

El Pontífice enfatizó en el sentido, en la dirección y en el valor de la vida, pues “el drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve, ya que la vida se mide desde el amor”.

El desafío ante la tragedia exige de auténticos héroes, hacia los que se dirige el obispo de Roma, con la plena confianza puesta en el resultado de la entrega. “Mirad a los verdaderos héroes que salen a la luz estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás. Sentíos llamados a jugaros de la vida. No tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás: ¡la ganaréis!

Hay coincidencia en el mensaje con el nostálgico recuerdo de las celebraciones litúrgicas y las tradiciones familiares. El arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, se hizo eco del sentimiento de los creyentes: “Hoy con fe te decimos, Señor, ven a nuestra Honduras, líbranos de todo mal. Hoy pedimos que en toda la tierra se pueda levantar una oración por la paz, por una vida más humana y solidaria”.

Cuando todo pase, como en aquella tarde del viernes, víspera del sábado, día de descanso, llegará el domingo, Día del Señor, la muerte dé paso a la vida, el egoísmo a la solidaridad, la corrupción a la honestidad, la espalda a la mirada sincera y el ser recupere el camino arrebatado por el tener del consumismo. No es el fin del mundo, pero sí la conclusión de un mundo lleno de irresponsables.