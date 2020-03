De nosotros, de cada uno de los hondureños, depende el tiempo de duración de esta cuarentena. Si no se respetan las disposiciones, si no actuamos con la responsabilidad que la circunstancia exige, pueden pasar dos cosas: que el Gobierno decida ampliar el confinamiento de la población en las casas, con todos los efectos que eso contrae, para los ciudadanos y para el país, o que se suspendan las medidas y se deje la salud de los más vulnerables a merced de la suerte, suerte que implica más contagios y más muertes.



Pareciera que no todos los que vivimos en este país somos conscientes de la gravedad de la situación.



El Covid-19 no es una gripecita, como dijera un político sudamericano, es un virus que causa mayores daños que muchos otros y que ha llevado a la muerte a más de veinte mil personas en el mundo y puesto en jaque la economía de las naciones más poderosas. El planeta entero aún no es capaz de sopesar las pérdidas materiales, económicas, pero, sobre todo humanas, que aún están por sobrevenir. Porque, si bien es cierto, varios países de Asia parecen haber contenido la propagación, Europa continúa su calvario y a América le falta mucho para respirar aliviada ante la situación. Todo parece indicar que Estados Unidos será la nación americana más afectada por la pandemia, pero, afortunadamente para los estadounidenses, posee los recursos para combatirla y para superar cualquier bache financiero que pueda atravesar; sin embargo, para Latinoamérica, en concreto para Centroamérica, y, en particular para Honduras, el golpe puede ser durísimo, mortal.



Así que, como decían los abuelos, debemos ponernos la mano en la conciencia y reaccionar a la altura de la coyuntura. Este no es momento para hacer política, ni para juzgar o criticar cuánto esfuerzo hace el Gobierno para enfrentar semejante desafío. De esta solo podemos salir estando unidos y tomando todas las precauciones necesarias para no enfermarnos y para no contagiar a los demás.



De nosotros depende que podamos recuperar la libertad de movimiento; de nosotros depende que las fábricas, las escuelas, las universidades, los sitios de esparcimiento retomen la normalidad. De nuestra sensatez, de nuestro buen juicio, depende que las familias vuelvan a reunirse y los amigos a juntarse. Hagamos, entre todos, eso posible de nuevo, y cuanto antes.