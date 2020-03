Corresponsables

Voces autorizadas y con muy alto nivel ético y de credibilidad siguen demandando responsabilidad personal y colectiva ante la gravedad de situaciones, algunas como severas amenazas y otras como realidades con honda raíz. Para unas y otras, las respuestas deben ser hechas y, en concreto, a los grandes desafíos en el área de salud.

En la solemnidad de la misa dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez puso el dedo en la llaga, esa herida que tanto dolor y luto está causando a la familia hondureña. Ya se ha hecho un paralelismo en círculos sanitarios internacionales que son correctamente aplicables en nuestra Honduras. La mayoría de las muertes por dengue grave son en menores de 15 años. El coronavirus, sin excluir a nadie, ha atacado de lleno a los adultos mayores y a quienes presentan patología.

“Atención, queridos hermanos, el dengue es mucho peor y ha causado muchísimas más muertes y somos indiferentes”. Hace referencia el prelado al COVID-19, que mantiene a la humanidad en emergencia, aunque entre los profesionales de la medicina se trate de apaciguar la inquietud y hasta de apagar el fuego calificando la enfermedad de gripe con veloz expansión, que ya la quisieran los esfuerzos de la lucha contra la pobreza y la violencia.

Desde el sector salud, sobre el tema, salta la sorpresa no solo al señalar el hecho, sino, sobre todo, al resaltar su causa. Mientras que en el departamento de Cortés los casos de dengue han descendido en un 47%, en el municipio de San Pedro Sula han aumentado un 20%. Son porcentajes y cifras con claros reflejos de dolor y muerte.

¿Causas? Numerosas, pero hay coincidencias que son más que gritos. Así se expresa la epidemióloga Luisamaría Pineda: “Estamos en vías de preparación para el coronavirus, que nos puede llegar, pero el dengue ya lo tenemos aquí… Cómo es posible que esta enfermedad siendo prevenible no destruyamos los criaderos. Es un trabajo de todos y no estar esperando que Salud Pública venga a limpiar su casa y las pilas”.

Es claro que eso de la prevención no se halla aún entre nosotros, por ello apelando al espíritu cuaresmal de preparación para la Pascua, el cardenal Rodríguez señala como tarea a los fieles “ser corresponsables, limpiar los hogares y la ciudad para no seguir con más muertes a causa del dengue, peor que el coronavirus… Tenemos que colaborar, cuidemos la salud, la limpieza y una sana alimentación, y si tenemos gripe cuidemos no difundirla”. Quien quiera oír que oiga…