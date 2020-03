En las manos de todos

Todo parece indicar que, tarde o temprano, la pandemia del COVID-19 se extenderá hasta nuestro territorio. Y, antes de que llegue, es necesario que los hondureños sepamos prepararnos y, luego, cómo actuar una vez lo tengamos entre nosotros. Si el virus llegó a la desarrollada Europa y se ha extendido en países con sistemas de salud que se encuentran entre los mejores del mundo, como España, Italia o Alemania, que no nos extrañe que llegue aquí también.

Lo primero, y fundamental, es entender que la presencia de la “neumonía de Wuhan” y los consecuentes trabajos para batallar en su contra no es responsabilidad exclusiva del Gobierno, ya que no faltará quien culpe a los funcionarios de negligencia o de no actuar con diligencia antes o durante la propagación de la enfermedad con el fin de obtener alguna ganancia política o por el puro gusto de criticar a las autoridades. Es cierto que la Secretaría de Salud y Copeco deben jugar un papel de guías y orientadores hacia la población y dirigir las acciones pertinentes para enfrentar la emergencia, pero el manejo cotidiano de la situación estará, literalmente, en las manos de cada uno de nosotros. En las manos, ya que es la parte del cuerpo que más protagonismo posee en la diseminación del virus, y porque del uso que hagamos de ellas en el día a día dependerá si hay más o menos contagios.

Todo lo que se ha escrito y dicho hasta hora sobre la prevención del COVID-19 insiste sobre la higiene de las manos: lavárselas con frecuencia, usar gel para desinfectarlas, no estrecharlas con las de los amigos y conocidos, evitar que rocen superficies en las que se aloja el virus o no tocarse la boca o los ojos con ellas. De modo que el contagio puede ser mayor o menor según sigamos o no estas sencillas medidas.

Porque, aunque no debemos caer en pánico y reconocer que ya, en el pasado nos ha tocado lidiar con distintas cepas de influenza o con el cólera, y que mantenemos la batalla contra el dengue, también debemos tener conciencia de que la vida de muchos hondureños puede correr peligro y que, pese a que la mortalidad del COVID-19 es mayor entre personas de la tercera edad o con otras enfermedades de base, no por eso son ciudadanos descartables de los que podemos prescindir sin mayor problema.

Así que en las manos de todos está el correcto manejo de lo que se viene, tengámoslo claro.