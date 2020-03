Ni centavo a la mitad

No hay que ligar las situaciones, pero no es coincidencia que a las puertas del verano con el “regalo” de la anunciada escasez de energía hayan salido de las trincheras y se haya desatado la guerra entre la Empresa Energía Honduras y el Gobierno a la que se une con disparos de mediano calibre la Municipalidad sampedrana que clausuró cuatro oficinas de la concesionaria por no tener vigente la licencia de operación.

Todo un lío mayúsculo anunciado hace ya unos meses en que fueron señalados incumplimientos en ambos lados; pero ahora ya ha pasado el asunto a arbitraje para que la Enee reconozca “una supuesta deuda que no es cierta”, según la presidenta interventora de la empresa pública, quien remató con “a la EEH no se le debe ningún centavo partido por la mitad”.

Los señalamientos a la concesionaria sobre la reducción de las pérdidas en la transmisión, distribución y comercialización se han multiplicado y es carta a presentar en cualquier instancia. La respuesta no se hizo esperar y así EEH argumenta que en 2016 de facturar 1,560 millones de lempiras al mes se ha pasado a 2,548 millones en 2020.

Cada uno esgrimirá sus razones que debieran estar plenamente respaldadas en el contrato; aunque ya a estas alturas, por los añadidos, se convertirá en un laberinto en el que ambas partes dicen ser dueños de la verdad.

Con tantos profesionales del Derecho y asesores en la administración pública no entendemos, en el ámbito de la mínima transparencia, cómo hay que recurrir a la revisión y renegociación de contratos y, mucho menos, a arbitrajes y tribunales por los huecos y vacíos dejados a la interpretación, pues una visión correcta e informada prevé ante de firmar lo que se halla bajo, bajo que es lo que ignoraron los que elaboraron, los que suscribieron y los que aprobaron el acuerdo de concesión. Esto como apreciación inocente y fácil. Lo demás queda a la imaginación.

Si sorprende aquello del centavo por la mitad, causa mayor sorpresa la explicación de la presidenta de la interventora y su conclusión en la que anuncia la posible solicitud a EEH para que devuelva los pagos exagerados de la Enee, unos seis millones de dólares. Como señala la sabiduría popular: “Fueron a por lana y salieron trasquilados”. Pero ojalá no se lleven de encuentro la economía, la seguridad ciudadana por las oscuranas y la convivencia en el hogar con los cortes. La solución en muchas de las controversias de la administración pública debiera ceñirse a tiempos mejores, “lo hablado es entendido y lo entendido es escrito”, pero será en un mundo perfecto, si es que llega.