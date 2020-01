Enganche y cuotas

Expresiones clásicas, tradicionales o trilladas, aplíquese el calificativo que se quiera. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien tomó posesión el martes, señaló, en entrevista exclusiva para LA PRENSA, esos puntos de referencia más significativos de cara al exterior que pueden dar mayor velocidad en el camino hacia la integración y unidad en el istmo.

En un lenguaje popular se refirió al interés y la presión de China sobre los países centroamericanos para que le den la espalda a su tradicional y leal amigo, Taiwán, no tanto para establecer relaciones diplomáticas con Pekín cuanto por reducir el espacio de la isla en la comunidad internacional y disminuir el número de sus amigos. China “da buenos enganches, pero después no paga las cuotas”. Más claro no canta un gallo.

El vecino país enfrenta problemas similares a los nuestros a los cuales se refirió el mandatario con visión de apertura, sin actitud lastimera ni apelando a tiempos perdidos que son muchos en la historia de Centroamérica. Hizo hincapié en la necesidad de eliminar los obstáculos en la frontera de manera que desaparezcan trámites en el paso de mercaderías entre los dos países, se alcance un acuerdo de cielos abiertos y las personas puedan circular libremente.

Décadas lleva el proyecto integracionista, pero siempre ha aparecido el pelo en la sopa que ha impedido avanzar en una integridad efectiva o en una creativa unidad por el progreso y el bienestar de los ciudadanos centroamericanos. Pero no hay peor lucha que la que no se hace a pesar del infierno grande que son los pueblos chiquitos, como señala la sabiduría popular.

El tema de la seguridad y el peligro real que representan los grupos criminales organizados también fue abordado por el mandatario, quien ha denunciado el riesgo para su vida, pero ello no disminuirá la lucha cotidiana por la seguridad. El éxodo, fenómeno encauzado y dirigido, según sus propias palabras, por intereses particulares, ajenos a la meta de quienes se integran con ilusión a las caravanas que son manipuladas con “tinte ideológico”.

Presenta propuestas concretas al éxodo que debieran ser eje en los gobiernos. Política de empleo, prioridad fundamental y desarrollo rural. Volver al campo se ha olvidado, pese a la escasez de alimento como efecto de las irregularidades climáticas, y solamente, con carácter proselitista, vuelve el tema en el discurso electoral.

Todo inicio genera expectativas. También la lucha contra la corrupción ocupará un lugar destacado tras la cobarde retirada del gobierno anterior más comediante que estadista o, por lo menos, buen y honesto administrador.