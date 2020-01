Por el bien de Honduras

El inicio de un nuevo año suele estar cargado de propósitos. Los hay de todo tipo y calibre. Para algunos todo se concentra en perder las libras ganadas con los excesos de las fiestas, para otros giran alrededor de la mejora personal, como el de retomar unos estudios hace tiempo interrumpidos o aprender un segundo idioma, inglés sobre todo. Más loable resulta el propósito de dedicar más tiempo a la familia o dar un salto cualitativo en el cultivo de los valores espirituales. Todos los anteriores, aunque buenos, sin embargo, se limitan al plano personal y no trascienden plenamente hacia el prójimo, aunque es cierto que cada acción positiva sobre uno mismo impacta positivamente sobre los que nos rodean.

Lo que sucede es que este país necesita de una ciudadanía que vea más allá de sus propias conveniencias e intereses, que se haga el propósito de actuar de tal forma que logre un beneficio mayor sobre el resto de los que aquí vivimos. Y no es que haga falta que acometa empresas heroicas o descomunales, sino que ejecute sus acciones ordinarias, cotidianas, pensando en las repercusiones que tendrán sobre los demás.

Un propósito que puede cambiar la vida de los que nos rodean está relacionado con la manera en cómo tratamos a la familia, a los amigos o a los colegas. Si cada día les ofrecemos una sonrisa, manifestamos preocupación por ellos o pasamos, elegantemente, por alto sus comportamientos poco simpáticos, seguro que el ambiente del hogar, de la oficina o de la empresa dará un giro positivo y se volverá más agradable.

Y si cada uno nos proponemos hacer bien nuestro trabajo: cuidando hasta el último detalle de lo que traemos entre manos, terminando las tareas encomendadas a tiempo, actuando siempre responsablemente, estaremos en el camino de la perfección profesional y generaremos mayor satisfacción en los que se benefician de nuestra labor. Ojalá y todos nos propusiéramos convertimos en ciudadanos ejemplares este dos mil veinte, no solo por nuestro bien, sino por el bien de Honduras, y que nos cuidáramos de no tirar basura a la calle, de respetar las normas de circulación en el tráfico de las ciudades, de pagar, escrupulosamente, los impuestos que nos corresponden o velar por la conservación del ambiente. Propósitos de Año Nuevo como estos no son etéreos ni inaprensibles y pueden impulsar hacia adelante al país entero.