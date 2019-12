Deudas y burocracia

Como crónica anual anunciada es calificada la historia del presupuesto nacional, su elaboración en el Ejecutivo, remisión al Congreso, un debate y aprobación satisfactoria por seguir la visión de necesidades reales o supuestas y no la disponibilidad de recursos que respalden el sostenimiento y los gastos de la administración pública. Es decir, que se debería llevar a amas de casa cuidadosas de sus familias o a responsables trabajadores preocupados por su hogar para que hicieran las cuentas considerando los ingresos y egresos propios.

Señalamos lo anterior porque las predicciones sobre la economía nacional no son favorables para los próximos doce meses: desde el cierto optimismo oficial con un crecimiento del 3% a la contracción, que pudiera dar primeras muestras de recesión. Si así está la situación, que ya ha comenzado a evidenciarse con la disminución en el SAR, cómo entender que la cuentas suban casi un 8%.

La varita mágica anual: créditos internacionales y préstamos internos, para cuyo cumplimiento se destina en las cuentas del próximo año una cantidad superior a los 42 mil millones de lempiras, un 27% del presupuesto de la administración central. Y habrá que añadir un suma y sigue, pues eso de apretarse la faja e ir disminuyendo las deudas no entra en los parámetros de los economistas oficiales y muchos menos en funcionarios y políticos que priorizan “los pobres”, y tienen razón, ya que cada vez hay más.

Una cosa es la comida en la mesa, tres tiempos, la escuela de los hijos, el alquiler del cuarto, las medicinas, el autobús y el infinito etc. etc. que no halla respuesta en el salario, cuando hay empleo. Los técnicos, sin embargo, tienen la fórmula: el presupuesto “responde a la realidad nacional al estar sostenido en los pronósticos del Banco Central de un crecimiento económico del 3%, de una inflación de 4.1% y una leve depreciación del tipo de cambio de 2.7% anual”.

Todo un lío para el común de los ciudadanos que observa cómo las deudas drenan recursos sin que disminuyan los problemas sociales básicos.

El padre de familia asalariado y la madre saben muy bien administrar los escasos recursos, no llegarán a dominar las altas finanzas del Estado, pero solo estirarán la cobija hasta donde alcance para que el pan de hoy no sea hambre mañana.

En resumen, el gasto corriente de la burocracia, “bendecido” en el Congreso Nacional, nos acerca cada vez más al abismo con el pago del servicio de la deuda.