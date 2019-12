No es para mañana ni pasado mañana, aunque su urgencia muestra la etiqueta “para ayer”. El anuncio de licitación de una represa para enfrentar la escasez de agua, problema crónico que se va convirtiendo en permanente en numerosos barrios y colonias de la capital, abre, ¡por fin! la esperanza a un alivio.



Ha habido iniciativa y se elevaron voces en los últimos años, pero las cosas de palacio van despacio y al inmovilismo oficial se suma el crecimiento poblacional con lo cual el abastecimiento del líquido habrá de ser preocupación permanente.



Han pasado décadas y en la cuenca de los ríos no se ha colocado ni una piedra para detener un poco el agua, camino del mar, y aprovecharla racionalmente sin causar daño a los ecosistemas y sin traspasos que causen detrimento al servicio de las mayorías, pues un aprovechamiento racional exige acción universal, es decir, para todos, aunque la topografía de la capital hace casi imposible llegar a lugares de muy difícil acceso.



La alcaldía del Distrito Central ha dado el primer paso con la apertura del proceso de licitación, falta mucho, pero se comenzó y ahora habrá que proteger y blindar el análisis de las propuestas y la decisión para que no se enturbie con conflictos de intereses ni por débiles estudios que sean rechazados cuando se vaya encaminando el proyecto.



Con dos días de lluvia quedó sorprendida la población al hacer alarde de la reserva en la represa Los Laureles, el agua sobrepasaba la cortina. La ilusión no llegó ni a llamarada de tusa puesto que el nivel de La Concepción seguía y continúa muy bajo para la siguiente época estival.



Terminan las lluvias, en esta temporada es niebla, frío y alguna llovizna, y para el próximo verano la capital, como la cigarra, está con muy escasas reservas de agua. Y como señalamos al principio, no hay solución en el fin de semana.



Tres años que, en el ámbito oficial de la Municipalidad capitalina, se dice que puede rebajarse a dos, se necesitarán para la nueva represa. ¡Dios los oiga! Será entonces un verdadero milagro en ejecución de obras públicas, pues en la mayoría cuando no se prolonga el periodo de entrega, hay que aumentar el financiamiento o negociar modificaciones en el contrato. Desde el principio, todo claro.



La nueva represa no será solución completa, pero disminuirá la escasez. Es necesario, sin embargo, que, sin terminar este proyecto, reconozcan la falta y escasez de agua y no tarden tres décadas, como ha ocurrido ahora, en despertar.