Entre las instituciones autónomas morosas con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, según la lista en la edición del martes de LA PRENSA, cuya información se obtuvo a través de la Ley de Transparencia y de Información Pública, se halla el IHSS, organismo de trabajadores y empresarios y, en segunda fila, el Estado, incumplidor de su cuota del 0.5%, no como patrono, sino como Estado responsable también de la salud de 1.7 millones de asegurados; entre ellos, casi un millón de beneficiarios.

¿Qué haría el HEU, el Catarino Rivas… el sistema público de salud, en estado crítico o agónico permanente, para atender a esos casi dos millones de hondureños más? ¿Por qué los Gobiernos se han hecho los locos? La respuesta es sencilla, porque han ocupado la dirección y han impuesto decisiones, pues aquello de la directiva en representación de los cotizantes, nada de nada.

Pero habrá que preguntarse: ¿a lo largo de las décadas quiénes han sido y son los responsables de hacer cumplir con el pago de la cuota mensual? ¿No hay ley que proteja a los cumplidores y garantice fielmente el derecho a las medicinas, a las consultas, a las intervenciones quirúrgicas, a la hospitalización; es decir, a su atención eficiente porque se paga por el servicio con una dimensión social real, pues quien no lo necesita contribuye a atender a los derechohabientes que requieren de atención médico-hospitalaria o a aquellos que reciben jubilación, pensión o incapacidad?

Muchas preguntas para tan corto espacio, pero falta lo más asombroso e insólito. El Seguro está moroso consigo mismo. ¿Lo cree? Con más de 87 millones aparece en la lista de morosidad de las autónomas, no consta qué lugar ocuparía si esa larga lista se completase con los impagos del sector privado y municipalidades. La deuda incluye las deducciones de trabajadores que se desviaron a la planilla, a los viáticos o a algún contrato “beneficioso”.

El Seguro está moroso con el Seguro. No es un trabalenguas o galimatías, no, es una realidad reflejada en el informe del mes pasado de la Subgerencia de Recaudación y Recuperación. No es que se deba a sí mismo, sino que la deuda es con los empresarios y empleados cumplidores, pues, según parece, el IHSS no entrega su cuota patronal, se queda con la de los empleados y la de los jubilados. Muchas promesas de “gobernanza”, pero a lo mejor aparece una iniciativa de condonación con bandera patriótica, mientras aumentan las quejas en la farmacia, en emergencia y se sigue disparando la mora quirúrgica.